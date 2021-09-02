https://ria.ru/20210902/marsokhod-1748443711.html

Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта

Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта - РИА Новости, 02.09.2021

Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта

Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта, сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T23:33

2021-09-02T23:33

2021-09-02T23:33

наука

сша

наса

космос - риа наука

perseverance (марсоход)

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта, сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер."У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне", - написал Стелтцнер в Twitter.К публикации прикреплена фотография с марсохода - в пыли и среди небольших кусков породы лежит камень значительных размеров, а в нем круглое черное отверстие.Первая попытка собрать грунт провалилась в начале августа. Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, наса, космос - риа наука, perseverance (марсоход)