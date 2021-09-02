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Наука
https://ria.ru/20210902/marsokhod-1748443711.html
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта - РИА Новости, 02.09.2021
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта, сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:33
2021-09-02T23:33
наука
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космос - риа наука
perseverance (марсоход)
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта, сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер."У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне", - написал Стелтцнер в Twitter.К публикации прикреплена фотография с марсохода - в пыли и среди небольших кусков породы лежит камень значительных размеров, а в нем круглое черное отверстие.Первая попытка собрать грунт провалилась в начале августа. Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.
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сша, наса, космос - риа наука, perseverance (марсоход)
23:33 02.09.2021
 
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта

Инженер проекта Perseverance Стелтцнер: марсоход добыл первый образец планетарного грунта

© NASA / JPL-Caltech/MSSSМарсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity
Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта, сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.
"У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне", - написал Стелтцнер в Twitter.
К публикации прикреплена фотография с марсохода - в пыли и среди небольших кусков породы лежит камень значительных размеров, а в нем круглое черное отверстие.
Первая попытка собрать грунт провалилась в начале августа. Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.
 
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