https://ria.ru/20210902/marshrutka-1748279643.html

При ДТП с маршруткой в Омске пострадали семь человек

При ДТП с маршруткой в Омске пострадали семь человек - РИА Новости, 02.09.2021

При ДТП с маршруткой в Омске пострадали семь человек

В Омске вечером в среду маршрутка с пассажирами опрокинулась на бок, после того как в неё врезалась иномарка, выехавшая на перекрёсток на красный свет,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:33

2021-09-02T07:33

2021-09-02T11:51

происшествия

дтп

омск

омская область

авто

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ОМСК, 2 сен – РИА Новости. В Омске вечером в среду маршрутка с пассажирами опрокинулась на бок, после того как в неё врезалась иномарка, выехавшая на перекрёсток на красный свет, пострадали восемь человек.По информации УМВД по региону, сообщение о ДТП на улице Масленникова в Омске поступило в Госавтоинспекцию в 21.10 по местному времени (18.10 мск)."Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, женщина 1977 года рождения, двигаясь по улице Масленникова со стороны Ленинградского моста на пересечении с проспектом Карла Маркса выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на правый бок", - пояснили в пресс-службе УМВД.В момент столкновения в салоне "ГАЗели" было 12 пассажиров. По данным полиции, трое госпитализированы, водителя иномарки осмотрели на месте происшествия и отпустили. "В результате пострадали восемь человек. Три пассажира автобуса "ГАЗ": девушка 2005 г.р., молодые люди 2004 и 2001 гг.р., госпитализированы. Еще пяти пассажирам, женщинам 1974 и 1981 гг.р., девушкам 2002 и 2003 гг.р., мужчине 1963 г.р., назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.Сразу же после ДТП пресс-служба минздрава региона сообщила, что состояние пострадавших в аварии оценивается как средней тяжести.В соцсетях появилось видео, как горожане группой из примерно 20 человек перевернули микроавтобус, попавший в аварию, чтобы помочь людям выйти из него.В отношении водителя автомобиля иномарки возбуждено административное делопроизводство по статье о проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), а в отношении водителя маршрутки - административное делопроизводство по статье о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

https://ria.ru/20210828/dtp-1747685573.html

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Омские прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в аварии. Кадры ДТП В Омске вечером в среду маршрутка с пассажирами опрокинулась на бок, после того как в неё врезалась иномарка, выехавшая на перекрёсток на красный свет, пострадали семь человек, сейчас в стационаре находятся двое. 2021-09-02T07:33 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, омск, омская область, авто