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Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 17.09.2021

Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-02T16:08

2021-09-02T16:08

2021-09-17T21:10

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общество

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В КГХ рассказали, что за это время специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали две детские площадки: установили качели, игровые комплексы с горками, домики, качалки, сделали музыкальную площадку с ксилофоном и разноцветными барабанами.Кроме того, там обустроили зону тихого отдыха, установили скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников, дополнительно высадили деревья и свыше тысячи кустарников.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы