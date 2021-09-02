https://ria.ru/20210902/marshrut-1750616785.html
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 17.09.2021
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-02T16:08
2021-09-02T16:08
2021-09-17T21:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750608327_0:0:1421:799_1920x0_80_0_0_73aaa9ad1e55e99d31e2688e23ccb303.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В КГХ рассказали, что за это время специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали две детские площадки: установили качели, игровые комплексы с горками, домики, качалки, сделали музыкальную площадку с ксилофоном и разноцветными барабанами.Кроме того, там обустроили зону тихого отдыха, установили скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников, дополнительно высадили деревья и свыше тысячи кустарников.
https://ria.ru/20210901/remont-1748157282.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750608327_146:0:1211:799_1920x0_80_0_0_264eb937f5c31d78978093fe288957a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы