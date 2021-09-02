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Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 17.09.2021
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-02T16:08
2021-09-17T21:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В КГХ рассказали, что за это время специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали две детские площадки: установили качели, игровые комплексы с горками, домики, качалки, сделали музыкальную площадку с ксилофоном и разноцветными барабанами.Кроме того, там обустроили зону тихого отдыха, установили скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников, дополнительно высадили деревья и свыше тысячи кустарников.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
16:08 02.09.2021 (обновлено: 21:10 17.09.2021)
 

Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

© Фото : Официальный сайт мэра МосквыНовый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы
Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершаем благоустройство бульвара на улице Туристская в Северном Тушине. Он связывает улицу Героев Панфиловцев и бульвар Яна Райниса, недалеко от которого расположена станция метро "Сходненская", - говорится в сообщении.
В КГХ рассказали, что за это время специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали две детские площадки: установили качели, игровые комплексы с горками, домики, качалки, сделали музыкальную площадку с ксилофоном и разноцветными барабанами.
Кроме того, там обустроили зону тихого отдыха, установили скамейки, садовые качели и более 100 современных светодиодных светильников, дополнительно высадили деревья и свыше тысячи кустарников.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:41Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Завершен дорожный ремонт на Липецкой улице в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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