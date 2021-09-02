Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:15
2021-09-02T13:02
общество
технологии
владивосток
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343491_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c927ee17dabd12310b15b6e3ed4f9511.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые результаты разработки российской единой вакцины против коронавируса и гриппа ожидаются до конца года.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Мантуров был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/pul-1748329222.html
https://ria.ru/20210902/redaktor-1748275958.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мантуров выпустил "молнию" о сроках разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Мантуров сам выпустил на ленты РИА Новости, генерального информационного партнера ВЭФ, свою молнию о сроках разработки единой вакцины от коронавируса и гриппа.
2021-09-02T12:15
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343491_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_93754add4ea843873daed804dfc41ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:15 02.09.2021 (обновлено: 13:02 02.09.2021)
 
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Минпромторга Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые результаты разработки российской единой вакцины против коронавируса и гриппа ожидаются до конца года.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Мантуров был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 11:57
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 06:56
Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости
 
ОбществоТехнологииВладивостокДальневосточный федеральный университетДенис МантуровВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
Лента новостейМолния