https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:15
2021-09-02T12:15
2021-09-02T13:02
общество
технологии
владивосток
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые результаты разработки российской единой вакцины против коронавируса и гриппа ожидаются до конца года.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Мантуров был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/pul-1748329222.html
https://ria.ru/20210902/redaktor-1748275958.html
владивосток
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мантуров выпустил "молнию" о сроках разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Мантуров сам выпустил на ленты РИА Новости, генерального информационного партнера ВЭФ, свою молнию о сроках разработки единой вакцины от коронавируса и гриппа.
2021-09-02T12:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:15 02.09.2021 (обновлено: 13:02 02.09.2021)
Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Минпромторга Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума
.
Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые результаты разработки российской единой вакцины против коронавируса и гриппа ожидаются до конца года.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Мантуров был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.