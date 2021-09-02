https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html

Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.09.2021

Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:15

2021-09-02T12:15

2021-09-02T13:02

общество

технологии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

денис мантуров

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343491_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c927ee17dabd12310b15b6e3ed4f9511.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые результаты разработки российской единой вакцины против коронавируса и гриппа ожидаются до конца года.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Мантуров был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/pul-1748329222.html

https://ria.ru/20210902/redaktor-1748275958.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мантуров выпустил "молнию" о сроках разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа Мантуров сам выпустил на ленты РИА Новости, генерального информационного партнера ВЭФ, свою молнию о сроках разработки единой вакцины от коронавируса и гриппа. 2021-09-02T12:15 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)