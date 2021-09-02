Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/malignant-1748204865.html
Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия"
Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия" - РИА Новости, 02.09.2021
Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия"
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора Джеймса Ванна "Злое". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:33
2021-09-02T00:33
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748204006_328:0:2106:1000_1920x0_80_0_0_457ae19806e5a3105196d7baec7fb43e.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора Джеймса Ванна "Злое". В фильме рассказывают о девушке по имени Мэдисон (Аннабелль Уоллис), которую преследуют шокирующие видения убийств. Но все становится еще хуже, когда она обнаруживает, что эти сны становятся реальностью. Вместе с Уоллис в ленте снялись Мэдди Хассон ("Социо"), Маккенна Грейс ("Одаренная"), Джейк Эйбел ("Гостья"), Ингрид Бису ("Проклятие монахини"), Миколь Уайт ("Я буду следовать") и другие. В российский прокат хоррор "Злое" выйдет 9 сентября. Это первый фильм ужасов режиссера со времен "Заклятия 2", выпущенного в 2016 году. Спустя пять лет один из лучших мастеров этого жанра вернулся. Джеймс Ван снял такие хорроры, как "Пила: Игра на выживание" (2004), "Мертвая тишина" (2007), а также трилогии "Астрал" и "Заклятие".
https://ria.ru/20210811/midnightmass-1745152954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748204006_550:0:1883:1000_1920x0_80_0_0_3bbb9f3f18869e8f3c1dee8da2e674de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
00:33 02.09.2021
 

Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия"

Читать ria.ru в

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора Джеймса Ванна "Злое".
В фильме рассказывают о девушке по имени Мэдисон (Аннабелль Уоллис), которую преследуют шокирующие видения убийств. Но все становится еще хуже, когда она обнаруживает, что эти сны становятся реальностью.
Вместе с Уоллис в ленте снялись Мэдди Хассон ("Социо"), Маккенна Грейс ("Одаренная"), Джейк Эйбел ("Гостья"), Ингрид Бису ("Проклятие монахини"), Миколь Уайт ("Я буду следовать") и другие.
В российский прокат хоррор "Злое" выйдет 9 сентября.
Это первый фильм ужасов режиссера со времен "Заклятия 2", выпущенного в 2016 году. Спустя пять лет один из лучших мастеров этого жанра вернулся. Джеймс Ван снял такие хорроры, как "Пила: Игра на выживание" (2004), "Мертвая тишина" (2007), а также трилогии "Астрал" и "Заклятие".
Кадр из сериала Полуночная месса
11 августа, 00:51Культура
Священник удивляет и пугает островитян в хоррор-сериале "Полуночная месса"
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
06:26СМИ: FAA расследует отклонение от курса при посадке корабля Virgin Galactic
06:24В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
Лента новостейМолния