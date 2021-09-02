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Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия"

Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия" - РИА Новости, 02.09.2021

Вышел трейлер хоррора "Злое", который снял режиссер "Астрала" и "Заклятия"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора Джеймса Ванна "Злое". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T00:33

2021-09-02T00:33

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора Джеймса Ванна "Злое". В фильме рассказывают о девушке по имени Мэдисон (Аннабелль Уоллис), которую преследуют шокирующие видения убийств. Но все становится еще хуже, когда она обнаруживает, что эти сны становятся реальностью. Вместе с Уоллис в ленте снялись Мэдди Хассон ("Социо"), Маккенна Грейс ("Одаренная"), Джейк Эйбел ("Гостья"), Ингрид Бису ("Проклятие монахини"), Миколь Уайт ("Я буду следовать") и другие. В российский прокат хоррор "Злое" выйдет 9 сентября. Это первый фильм ужасов режиссера со времен "Заклятия 2", выпущенного в 2016 году. Спустя пять лет один из лучших мастеров этого жанра вернулся. Джеймс Ван снял такие хорроры, как "Пила: Игра на выживание" (2004), "Мертвая тишина" (2007), а также трилогии "Астрал" и "Заклятие".

https://ria.ru/20210811/midnightmass-1745152954.html

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