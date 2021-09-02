https://ria.ru/20210902/magadan-1748299344.html
ВТБ профинансирует обновление флота магаданской ГК "Морской волк"
ВТБ профинансирует обновление флота магаданской ГК "Морской волк" - РИА Новости, 02.09.2021
ВТБ профинансирует обновление флота магаданской ГК "Морской волк"
ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных промысловых судов и нового морозильного траулера крупнейшего рыбодобывающего предприятия на Колыме – ГК... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:56
2021-09-02T09:56
2021-09-02T15:01
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных промысловых судов и нового морозильного траулера крупнейшего рыбодобывающего предприятия на Колыме – ГК "Морской волк", сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение заключено в рамках Восточного экономического форума."Суда будут эксплуатироваться в северной части Тихого океана с прилегающими морями. Краболовы вместимостью тысяча тонн каждый заложены на Хабаровском судостроительном заводе и позволят компании освоить выигранные на аукционах квоты на вылов. Они рассчитаны на промысел краба, креветки и рыбы, хранение улова в охлажденной морской воде и транспортировку морепродуктов в порт в живом виде. Новый траулер длиной 96 метров сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн сельди и другой рыбы в сутки. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ВТБ.По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, поставившего подпись под соглашением, банк активно развивает сотрудничество с пищевой промышленностью и рыбной отраслью – одной из ключевых для экономики Дальнего Востока.В свою очередь генеральный директор ООО "Маг-Си Интернешнл" (входит в ГК "Морской волк") Михаил Котов отметил, что новые суда обеспечат не только высокое качество продукции, но и комфорт, безопасность экипажа, что очень важно для непростого труда рыбаков."Важно, что за счет полностью безотходных технологий на судах будет достигнута экологичность производства. В свое распоряжение мы планируем получить их через 2-2,5 года и, благодаря поддержке ВТБ, сможем своевременно выполнить все обязательства по контрактам", − сказал Котов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.
https://realty.ria.ru/20210902/ipoteka-1748296630.html
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экономика, новости компаний - экономика, втб, хабаровский судостроительный завод, михаил котов, дальний восток, тихий океан, денис бортников, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:56 02.09.2021 (обновлено: 15:01 02.09.2021)
ВТБ профинансирует обновление флота магаданской ГК "Морской волк"
ВТБ профинансирует строительство двух промысловых судов и траулера ГК "Морской волк"
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных промысловых судов и нового морозильного траулера крупнейшего рыбодобывающего предприятия на Колыме – ГК "Морской волк", сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение заключено в рамках Восточного экономического форума.
"Суда будут эксплуатироваться в северной части Тихого океана с прилегающими морями. Краболовы вместимостью тысяча тонн каждый заложены на Хабаровском судостроительном заводе и позволят компании освоить выигранные на аукционах квоты на вылов. Они рассчитаны на промысел краба, креветки и рыбы, хранение улова в охлажденной морской воде и транспортировку морепродуктов в порт в живом виде. Новый траулер длиной 96 метров сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн сельди и другой рыбы в сутки. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ВТБ.
По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, поставившего подпись под соглашением, банк активно развивает сотрудничество с пищевой промышленностью и рыбной отраслью – одной из ключевых для экономики Дальнего Востока.
"Объем кредитных средств, предоставленных нами дальневосточным предприятиям рыбной отрасли в сегменте среднего и малого бизнеса, превысил 30 миллиардов рублей. Опыт финансирования крупных проектов и отраслевая экспертиза банка помогают нам комплексно подходить к решению бизнес-задач наших партнеров, поддерживая их масштабные планы развития", − сказал Бортников.
В свою очередь генеральный директор ООО "Маг-Си Интернешнл" (входит в ГК "Морской волк") Михаил Котов отметил, что новые суда обеспечат не только высокое качество продукции, но и комфорт, безопасность экипажа, что очень важно для непростого труда рыбаков.
"Важно, что за счет полностью безотходных технологий на судах будет достигнута экологичность производства. В свое распоряжение мы планируем получить их через 2-2,5 года и, благодаря поддержке ВТБ, сможем своевременно выполнить все обязательства по контрактам", − сказал Котов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.