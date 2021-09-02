https://ria.ru/20210902/logistika-1748286202.html

"Соллерс", "Русгидро" и "Сибур" договорились о логистическом проекте в ДФО

"Соллерс", "Русгидро" и "Сибур" договорились о логистическом проекте в ДФО - РИА Новости, 02.09.2021

"Соллерс", "Русгидро" и "Сибур" договорились о логистическом проекте в ДФО

"Соллерс Груп" и "Русгидро" построят контейнерный терминал на высвобождающихся в процессе модернизации территориях ТЭЦ-2 во Владивостоке, его якорным клиентом... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:05

2021-09-02T08:05

2021-09-02T08:05

экономика

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. "Соллерс Груп" и "Русгидро" построят контейнерный терминал на высвобождающихся в процессе модернизации территориях ТЭЦ-2 во Владивостоке, его якорным клиентом станет "Сибур Холдинг". Соответствующий пакет документов компании подписали на ВЭФ-2021, говорится в сообщении "Соллерс Груп".Подписи под документами поставили гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, гендиректор "Соллерс Груп" Вадим Швецов и председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов."В соответствии с подписанным соглашением "Русгидро" и "Соллерс Груп" реализуют совместный проект по созданию нового логистического комплекса – контейнерного терминала общей емкостью до 3000 TEU, который будет построен на высвобождающихся в процессе модернизации территориях ТЭЦ-2 во Владивостоке", - говорится в сообщении.В компании отметили, что основной специализацией будущего терминала станет обработка контейнерных экспортных грузов российских предприятий, поступающих железнодорожным транспортом из других регионов России и следующих на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Якорным клиентом создаваемого терминала станет крупнейший нефтегазохимический производитель России - "Сибур Холдинг", на продукцию которого приходится около 70% контейнерного грузооборота через порт Владивостока.По словам Швецова, новый логистический проект во Владивостоке отражает растущие потребности в контейнерных перевозках через порты Дальнего Востока и является уникальным для региона примером реинжиниринга существующей инфраструктуры под актуальные рыночные тренды."Мы видим значительный потенциал в перепрофилировании свободных площадей Владивостокской ТЭЦ-2, что позволит расшить логистические мощности порта Владивостока, создать дополнительные рабочие места и дополнительную стоимость для "Русгидро", - отметил Хмарин.Для строительства универсального логистического терминала "Русгидро" и "Соллерс Груп" договорились создать совместное предприятие с долями участия 50/50. Завершить строительные работы стороны планируют в декабре 2022 года, отмечается в сообщении.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20201120/selkhozpostavki-1585534719.html

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экономика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)