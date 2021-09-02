https://ria.ru/20210902/leto-1748409163.html

Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна

Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна - РИА Новости, 02.09.2021

Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна

Самой популярной у туристов страной летом 2021 года стала Турция, и это несмотря на позднее открытие авиасообщения, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:41

2021-09-02T19:41

2021-09-02T19:41

туризм

египет

мексика

турция

куба

доминикана

абхазия

кипр

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Самой популярной у туристов страной летом 2021 года стала Турция, и это несмотря на позднее открытие авиасообщения, сообщает Level.Travel.Сервис поиска и покупки туров онлайн подвел итоги летнего сезона, 52 процента продаж пришлось на Турцию. При этом самолеты по этому направлению снова стали летать лишь 22 июня.Из-за погоды несколько приостановились продажи туров на российские курорты, ливни и наводнения привели к тому, что спрос на путевки в Крым в пик сезона упал в десять раз. На долю отечественных курортов пришлось 26 процентов продаж, но это направление популярно у самостоятельных путешественников, которые в статистику не попали.Рекорд продемонстрировала Абхазия — плюс 40 процентов."Пока Турция "горела", а российские курорты "заливало", туристы обратили внимание на экзотику: в конце июля и в августе вырос спрос на Доминикану, Кубу и Мексику", — уточняют эксперты сервиса. А вот долгожданное открытие прямого авиасообщения с курортами Египта не привело к ощутимому снижению цен на туры и, соответственно, взрывному росту спроса. На долю этой страны пришлось всего два процента продаж, а, например на Кипр – семь процентов. По среднему чеку эти два направления оказались сопоставимы, он составил примерно 130 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210902/aviabilety-1748385198.html

египет

мексика

турция

куба

доминикана

абхазия

кипр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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