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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210902/leto-1748409163.html
Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна
Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна - РИА Новости, 02.09.2021
Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна
Самой популярной у туристов страной летом 2021 года стала Турция, и это несмотря на позднее открытие авиасообщения, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:41
2021-09-02T19:41
туризм
египет
мексика
турция
куба
доминикана
абхазия
кипр
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Самой популярной у туристов страной летом 2021 года стала Турция, и это несмотря на позднее открытие авиасообщения, сообщает Level.Travel.Сервис поиска и покупки туров онлайн подвел итоги летнего сезона, 52 процента продаж пришлось на Турцию. При этом самолеты по этому направлению снова стали летать лишь 22 июня.Из-за погоды несколько приостановились продажи туров на российские курорты, ливни и наводнения привели к тому, что спрос на путевки в Крым в пик сезона упал в десять раз. На долю отечественных курортов пришлось 26 процентов продаж, но это направление популярно у самостоятельных путешественников, которые в статистику не попали.Рекорд продемонстрировала Абхазия — плюс 40 процентов."Пока Турция "горела", а российские курорты "заливало", туристы обратили внимание на экзотику: в конце июля и в августе вырос спрос на Доминикану, Кубу и Мексику", — уточняют эксперты сервиса. А вот долгожданное открытие прямого авиасообщения с курортами Египта не привело к ощутимому снижению цен на туры и, соответственно, взрывному росту спроса. На долю этой страны пришлось всего два процента продаж, а, например на Кипр – семь процентов. По среднему чеку эти два направления оказались сопоставимы, он составил примерно 130 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210902/aviabilety-1748385198.html
египет
мексика
турция
куба
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египет, мексика, турция, куба, доминикана, абхазия, кипр, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
19:41 02.09.2021
 

Названа самая популярная у российских туристов этим летом страна

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Самой популярной у туристов страной летом 2021 года стала Турция, и это несмотря на позднее открытие авиасообщения, сообщает Level.Travel.
Сервис поиска и покупки туров онлайн подвел итоги летнего сезона, 52 процента продаж пришлось на Турцию. При этом самолеты по этому направлению снова стали летать лишь 22 июня.
Из-за погоды несколько приостановились продажи туров на российские курорты, ливни и наводнения привели к тому, что спрос на путевки в Крым в пик сезона упал в десять раз. На долю отечественных курортов пришлось 26 процентов продаж, но это направление популярно у самостоятельных путешественников, которые в статистику не попали.
Рекорд продемонстрировала Абхазия — плюс 40 процентов.
"Пока Турция "горела", а российские курорты "заливало", туристы обратили внимание на экзотику: в конце июля и в августе вырос спрос на Доминикану, Кубу и Мексику", — уточняют эксперты сервиса.
А вот долгожданное открытие прямого авиасообщения с курортами Египта не привело к ощутимому снижению цен на туры и, соответственно, взрывному росту спроса.
На долю этой страны пришлось всего два процента продаж, а, например на Кипр – семь процентов. По среднему чеку эти два направления оказались сопоставимы, он составил примерно 130 тысяч рублей.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 17:47Туризм
Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом
 
ТуризмЕгипетМексикаТурцияКубаДоминиканаАбхазияКипрНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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