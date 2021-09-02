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Иванов рассказал о популяции дальневосточного леопарда
Иванов рассказал о популяции дальневосточного леопарда - РИА Новости, 02.09.2021
Иванов рассказал о популяции дальневосточного леопарда
Угроза исчезновения редчайшего дальневосточного леопарда практически миновала, сообщил на ВЭФ специальный представитель президента РФ по вопросам... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:57
2021-09-02T08:57
общество
владивосток
сергей иванов (политик)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Угроза исчезновения редчайшего дальневосточного леопарда практически миновала, сообщил на ВЭФ специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Сейчас больше 100 леопардов, и угроза исчезновения их практически миновала, но просто (требуется – ред.) сохранять и немножко увеличить: учёные говорят, идеально 150 (особей – ред.)", - сказал Иванов.Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка. Она обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция обитает в национальном парке "Земля леопарда ". По данным промежуточного учета, там обитает около 110 леопардов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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общество, владивосток, сергей иванов (политик), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия
08:57 02.09.2021
 
Иванов рассказал о популяции дальневосточного леопарда

Представитель президента Иванов: угроза исчезновения дальневосточного леопарда миновала

© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Угроза исчезновения редчайшего дальневосточного леопарда практически миновала, сообщил на ВЭФ специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Сейчас больше 100 леопардов, и угроза исчезновения их практически миновала, но просто (требуется – ред.) сохранять и немножко увеличить: учёные говорят, идеально 150 (особей – ред.)", - сказал Иванов.
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Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка. Она обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция обитает в национальном парке "Земля леопарда ". По данным промежуточного учета, там обитает около 110 леопардов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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ОбществоВладивостокСергей Иванов (политик)Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссия
 
 
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