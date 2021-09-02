Катя Лель раскрыла возраст своего супруга
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы "Земляне"
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Катя Лель поздравила своего супруга Игоря Кузнецова в Instagram с днем рождения, раскрыв настоящий возраст бизнесмена. Ему исполнилось 49 лет.
"Тебе 49, хотя в прессе пишут, что тебе 65 лет, и ты шикарно выглядишь. Мужчина хорошо сохраняется благодаря заботе и любви его любимой женщины, и это правда!", – отметила звезда.
Она добавила, что познакомилась с Кузнецовым в не самый простой период времени. Пара вместе уже 17 лет.
"Благодарю за нашу любовь и за нашу доченьку! Желаю тебе осознанности во всех проявлениях и крепкого здоровья!", – трогательно написала Лель.
Супруги воспитывают общую дочь Эмилию, которая родилась в 2009 году.
Ранее артистка признавалась, что имела контакт с представителями внеземных цивилизаций, но молчала 30 лет, поскольку ждала подходящего момента.
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