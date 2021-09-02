https://ria.ru/20210902/lel-1748344681.html

Катя Лель раскрыла возраст своего супруга

Катя Лель раскрыла возраст своего супруга - РИА Новости, 02.09.2021

Катя Лель раскрыла возраст своего супруга

Певица Катя Лель поздравила своего супруга Игоря Кузнецова в Instagram с днем рождения, раскрыв настоящий возраст бизнесмена. Ему исполнилось 49 лет. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:01

2021-09-02T20:01

2021-09-02T20:01

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Катя Лель поздравила своего супруга Игоря Кузнецова в Instagram с днем рождения, раскрыв настоящий возраст бизнесмена. Ему исполнилось 49 лет.Она добавила, что познакомилась с Кузнецовым в не самый простой период времени. Пара вместе уже 17 лет.Супруги воспитывают общую дочь Эмилию, которая родилась в 2009 году.Ранее артистка признавалась, что имела контакт с представителями внеземных цивилизаций, но молчала 30 лет, поскольку ждала подходящего момента.

https://ria.ru/20190316/1551864349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости