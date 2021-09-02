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Шоубиз
https://ria.ru/20210902/lel-1748344681.html
Катя Лель раскрыла возраст своего супруга
Катя Лель раскрыла возраст своего супруга - РИА Новости, 02.09.2021
Катя Лель раскрыла возраст своего супруга
Певица Катя Лель поздравила своего супруга Игоря Кузнецова в Instagram с днем рождения, раскрыв настоящий возраст бизнесмена. Ему исполнилось 49 лет. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:01
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Катя Лель поздравила своего супруга Игоря Кузнецова в Instagram с днем рождения, раскрыв настоящий возраст бизнесмена. Ему исполнилось 49 лет.Она добавила, что познакомилась с Кузнецовым в не самый простой период времени. Пара вместе уже 17 лет.Супруги воспитывают общую дочь Эмилию, которая родилась в 2009 году.Ранее артистка признавалась, что имела контакт с представителями внеземных цивилизаций, но молчала 30 лет, поскольку ждала подходящего момента.
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знаменитости
20:01 02.09.2021
 

Катя Лель раскрыла возраст своего супруга

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы "Земляне"
Певица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы Земляне - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Катя Лель поздравила своего супруга Игоря Кузнецова в Instagram с днем рождения, раскрыв настоящий возраст бизнесмена. Ему исполнилось 49 лет.

"Тебе 49, хотя в прессе пишут, что тебе 65 лет, и ты шикарно выглядишь. Мужчина хорошо сохраняется благодаря заботе и любви его любимой женщины, и это правда!", – отметила звезда.

Она добавила, что познакомилась с Кузнецовым в не самый простой период времени. Пара вместе уже 17 лет.

"Благодарю за нашу любовь и за нашу доченьку! Желаю тебе осознанности во всех проявлениях и крепкого здоровья!", – трогательно написала Лель.

Супруги воспитывают общую дочь Эмилию, которая родилась в 2009 году.
Ранее артистка признавалась, что имела контакт с представителями внеземных цивилизаций, но молчала 30 лет, поскольку ждала подходящего момента.
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