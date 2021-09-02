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В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу
В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу - РИА Новости, 02.09.2021
В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу
"Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения на ВЭФ подпишут соглашение об объединении усилий по строительству двухтоплипливного ледокола РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:39
2021-09-02T07:39
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вячеслав рукша
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения на ВЭФ подпишут соглашение об объединении усилий по строительству двухтоплипливного ледокола к 2026 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вячеслав рукша, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:39 02.09.2021
 
В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу

"Росатом": трехстороннее соглашение по двухтопливному ледоколу к 2026 году подпишут на ВЭФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения на ВЭФ подпишут соглашение об объединении усилий по строительству двухтоплипливного ледокола к 2026 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.
"Ледоколы двухтопливные - на СПГ и органическом... Мы даже, надеюсь, завтра подпишем предварительно трехстороннее соглашение - "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения, где мы объединяем усилия по созданию головного ледокола к 2026 году. Вопрос отдельный с "Новатэк" в первую очередь – может, это им требуются более быстрые сроки, в этом смысле окончательного решения нет. Думаю, что 3-4 ледокола двухтопливных должны быть построены", - сказал Рукша.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
 
ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вячеслав РукшаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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