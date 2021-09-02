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В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу

В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу - РИА Новости, 02.09.2021

В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу

"Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения на ВЭФ подпишут соглашение об объединении усилий по строительству двухтоплипливного ледокола РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:39

2021-09-02T07:39

2021-09-02T07:39

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вячеслав рукша

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения на ВЭФ подпишут соглашение об объединении усилий по строительству двухтоплипливного ледокола к 2026 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вячеслав рукша, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)