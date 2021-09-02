https://ria.ru/20210902/lechenie-1748010010.html

“Попыталась покончить с собой”: что происходит в подмосковном изоляторе

“Попыталась покончить с собой”: что происходит в подмосковном изоляторе - РИА Новости, 02.09.2021

“Попыталась покончить с собой”: что происходит в подмосковном изоляторе

В подмосковном следственном изоляторе десять заключенных женщин не получают медицинскую помощь. После требований предоставить врача или лекарства их наказывали... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

2021-09-02T16:55

медицина

вич

онк

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Лидия Белькова. В подмосковном следственном изоляторе десять заключенных женщин не получают медицинскую помощь. После требований предоставить врача или лекарства их наказывали за формальные нарушения режима — вплоть до карцера. Одна осужденная попыталась покончить с собой — она месяцами не может добиться лечения от ВИЧ и эпилепсии.Нервный срыв в одиночной камереМать троих детей Анна Камушкина (имя изменено) попала в СИЗО в поселке Новое Гришино в марте 2021-го. Ее обвиняют по наркотической 228-й статье УК. Несколько месяцев она просила обеспечить ей забор анализов и лечение — у нее ВИЧ и эпилепсия, воспаление лимфоузлов и сыпь по телу. Днем шестого августа, отчаявшись, предприняла попытку суицида. В этот момент в изоляторе с проверкой находились правозащитники — члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области.В акте по итогу проверки ОНК (есть в распоряжении агентства) указано, что Камушкина объяснила свои действия нервным срывом “из-за постоянного психологического давления, нарочитого безразличия и цинизма начальника ПФРСИ”.Карцер вместо больницыЕще в мае местный терапевт вынес заключение о невозможности водворения Камушкиной в карцер по состоянию здоровья. Тем не менее за лето ее туда отправляли дважды. В беседе с правозащитниками она подчеркнула, что опасается за собственную жизнь — боится во время приступа упасть на пол и удариться головой.По словам Камушкиной, выговоры она получала по любым малозначительным поводам — в наказание за жалобы на отсутствие медпомощи. Например, за то, что ночью была в туалете, а не на спальном месте. Или за то, что сдала постельное белье на несколько минут позже положенного.Администрация изолятора все отрицала. Там уверяли, что наказывали из-за плохого поведения.“Неоднократно совершала дисциплинарные проступки, почти всегда пыталась уйти от ответственности либо отсрочить применение взысканий с целью поднять авторитет среди сокамерниц”, — указано в протоколе проверки.Ни врачей, ни пробирокКроме Камушкиной, на отсутствие лечения пожаловались еще девять женщин. Заявили, что их не принимает врач. Препараты для зрения, против дерматологических заболеваний и АРВ-терапию не выдают.Администрация учреждения, по мнению правозащитника, к жалобам не прислушивалась.“Видимо, считают, раз скоро пойдут по этапу, лечить их необязательно, — объясняет он. — Однако пребывание в СИЗО порой растягивается на годы. Даже за несколько месяцев без медикаментов у людей с ВИЧ здоровье может значительно ухудшиться. Страшно представить, какими их привезут в колонию. Но больше всего поражает практика наказания заключенных за требования обеспечить лекарства и врачей”.Впрочем, он отметил, что после проверки администрация пообещала исправить нарушения — отсрочить очередное выдворение в карцер и оказать содействие в получении медицинской помощи. “Однако произошло ли это, пока не известно, — уточняет Мальцев. — Наш запрос до сих пор не прокомментировали”.РИА Новости обратилось во ФСИН России. На момент публикации ответа не поступило.Жалуется каждый третийПо словам правозащитника Арсения Левинсона, практика дисциплинарных наказаний, обысков и отправки в карцер за жалобы на неоказание медпомощи — не редкость.При этом отсутствие профильных врачей в изоляторах — проблема, встречающаяся во всей России.“По статистике, из поступающих к нам обращений жалобы на неоказание медпомощи составляют около 35%, — говорит представитель “Фонда защиты заключенных”. — Например, при проведении медосвидетельствования на предмет тяжести заболеваний, таких как ВИЧ или гепатит, врача-инфекциониста нет в комиссии. Она вообще может состоять из одного врача общей практики”.Правозащитник и автор проекта “Женщина. Тюрьма. Общество” Леонид Агафонов поясняет, что по штатному расписанию в женских СИЗО должны быть только терапевт, психотерапевт и гинеколог.Болезненная поправкаЗаключенным сложно получить лечение и после этапирования в колонию. При этом у многих — ВИЧ. По статистике ФСИН за 2019 год, от вируса страдает каждая пятая приговоренная женщина и каждый десятый мужчина.“В гражданские больницы их не отправляют, потому что не хватает ресурсов, чтобы обеспечить круглосуточный конвой, — поясняет Арсений Левинсон. — Мы очень часто сталкиваемся не только с отказами в помещении в стационар, но и в регулярных обследованиях. А это приводит к трагическим последствиям. Непредоставление адекватной медицинской помощи — это бесчеловечное отношение”.Правозащитник считает, что проблема носит системный характер, однако связана не только с недостаточным финансированием ФСИН, но и с законодательством.В прошлом году Генпрокуратура в ходе масштабной проверки выявила нарушения медико-санитарных норм в учреждениях ФСИН. В 35 регионах зафиксировали нехватку помещений для надлежащего обеспечения медицинской помощи, а также отсутствие необходимого оборудования в кабинетах врачей. Руководству ведомства вынесли представление об устранении.После публикации агентство получило ответ из пресс-службы ФСИН России. В ведомстве утверждают, что в настоящий момент состояние Камушкиной оценивается как удовлетворительное и стабильное — "в стационарном лечении она не нуждается, находится под динамическим наблюдением врачей-специалистов МСЧ”.Также во ФСИН заявили, что учреждения медико-санитарной части в Московской области в достаточном объеме обеспечены лекарственными препаратами, в том числе для лечения лиц с ВИЧ.

https://ria.ru/20201128/invalid-1586650695.html

https://ria.ru/20200226/1565196599.html

https://ria.ru/20210116/zaklyuchennye-1593025698.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, вич, онк, московская область (подмосковье)