https://ria.ru/20210902/lavrov-1748348709.html

Лавров обвинил Запад в ангажированности

Лавров обвинил Запад в ангажированности - РИА Новости, 02.09.2021

Лавров обвинил Запад в ангажированности

Россия не будет стыдливо опускать глаза на откровенную несправедливость и ангажированность Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:17

2021-09-02T13:17

2021-09-02T13:17

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украина

сергей лавров

александр невский

донбасс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Россия не будет стыдливо опускать глаза на откровенную несправедливость и ангажированность Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что "ангажированность" Запада "на русофобскую деятельность и на то, чтобы настроить своих клиентов против России и постоянно раздражать ее, выводить из равновесия", "настолько очевидная, что тут и доказывать ничего не надо"."Поэтому есть нам что сказать. И мы не будем, как некоторые, стыдливо опускать глаза и молчать, когда творится просто откровенная несправедливость", - сказал Лавров, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области.Министр напомнил, что сейчас отмечают 800 лет со дня рождения Александра Невского, великого благоверного князя."Это же он сказал: "Не в силе бог, а в правде". Но в нашем случае сила тоже присутствует, но основной упор в формировании наших подходов на мировой арене мы делаем на правду, и никто нас не убедит, что на Украине происходит аннексия и оккупация Российской Федерации, Крыма и восточной части Донбасса, а не наблюдается результат государственного переворота, который сейчас в общем-то продолжается, в том смысле, что у власти стоят люди, откровенно подыгрывающие неонацистам", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20210902/lavrov-1748322924.html

https://ria.ru/20210901/chekhiya-1748141471.html

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в мире, украина, сергей лавров, александр невский, донбасс, россия