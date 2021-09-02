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Лавров обвинил Запад в ангажированности
Лавров обвинил Запад в ангажированности - РИА Новости, 02.09.2021
Лавров обвинил Запад в ангажированности
Россия не будет стыдливо опускать глаза на откровенную несправедливость и ангажированность Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:17
2021-09-02T13:17
в мире
украина
сергей лавров
александр невский
донбасс
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Россия не будет стыдливо опускать глаза на откровенную несправедливость и ангажированность Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что "ангажированность" Запада "на русофобскую деятельность и на то, чтобы настроить своих клиентов против России и постоянно раздражать ее, выводить из равновесия", "настолько очевидная, что тут и доказывать ничего не надо"."Поэтому есть нам что сказать. И мы не будем, как некоторые, стыдливо опускать глаза и молчать, когда творится просто откровенная несправедливость", - сказал Лавров, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области.Министр напомнил, что сейчас отмечают 800 лет со дня рождения Александра Невского, великого благоверного князя."Это же он сказал: "Не в силе бог, а в правде". Но в нашем случае сила тоже присутствует, но основной упор в формировании наших подходов на мировой арене мы делаем на правду, и никто нас не убедит, что на Украине происходит аннексия и оккупация Российской Федерации, Крыма и восточной части Донбасса, а не наблюдается результат государственного переворота, который сейчас в общем-то продолжается, в том смысле, что у власти стоят люди, откровенно подыгрывающие неонацистам", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20210902/lavrov-1748322924.html
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в мире, украина, сергей лавров, александр невский, донбасс, россия
13:17 02.09.2021
 
Лавров обвинил Запад в ангажированности

Глава МИД Лавров: Россия не будет стыдливо опускать глаза на несправедливость Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Россия не будет стыдливо опускать глаза на откровенную несправедливость и ангажированность Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что "ангажированность" Запада "на русофобскую деятельность и на то, чтобы настроить своих клиентов против России и постоянно раздражать ее, выводить из равновесия", "настолько очевидная, что тут и доказывать ничего не надо".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Западу выгодна Украина, которая будет "лаять на Россию", заявил Лавров
"Поэтому есть нам что сказать. И мы не будем, как некоторые, стыдливо опускать глаза и молчать, когда творится просто откровенная несправедливость", - сказал Лавров, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области.
Министр напомнил, что сейчас отмечают 800 лет со дня рождения Александра Невского, великого благоверного князя.
"Это же он сказал: "Не в силе бог, а в правде". Но в нашем случае сила тоже присутствует, но основной упор в формировании наших подходов на мировой арене мы делаем на правду, и никто нас не убедит, что на Украине происходит аннексия и оккупация Российской Федерации, Крыма и восточной части Донбасса, а не наблюдается результат государственного переворота, который сейчас в общем-то продолжается, в том смысле, что у власти стоят люди, откровенно подыгрывающие неонацистам", - отметил глава МИД РФ.
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