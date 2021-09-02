https://ria.ru/20210902/lavrov-1748340147.html

Россия надеется, что талибы не начнут бои в Панджшере, заявил Лавров

Россия надеется, что талибы не начнут бои в Панджшере, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2021

Россия надеется, что талибы не начнут бои в Панджшере, заявил Лавров

Москва надеется, что талибы (движение "Талибан"*) не реализуют угрозу начала боевых действий в провинции Панджшер, и переговоры будут продолжены, заявил глава... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:38

2021-09-02T12:38

2021-09-02T12:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

москва

сергей лавров

россия

ахмад масуд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Москва надеется, что талибы (движение "Талибан"*) не реализуют угрозу начала боевых действий в провинции Панджшер, и переговоры будут продолжены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом."Надеюсь, что переговоры все-таки закончатся переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы", - заявил Лавров журналистам.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

афганистан

москва

россия

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в мире, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, россия, ахмад масуд