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Краснодарский край
https://ria.ru/20210902/kuban-1748436981.html
На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб
На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб - РИА Новости, 02.09.2021
На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб
На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 миллиарда рублей в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации края. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:55
2021-09-02T21:57
краснодарский край
анапа
динской район
керчь
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 миллиарда рублей в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации края."В Краснодарской агломерации приведут в порядок 48,8 километра (дорог - ред.), в Сочинской – 54,3 километра, в Новороссийской – 22,1 километра. Остальные 124 километра приходятся на региональную дорожную сеть. На все эти работы в 2022 году в рамках профильного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из консолидированного бюджета запланировано направить более 8,5 миллиарда рублей", – цитирует ведомство слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Так, по данным администрации региона, в следующем году в Динском районе края отремонтируют 15 километров дорог местного значения в Васюринском, Пластуновском, Мичуринском, Старомышастовском и Динском сельских поселениях, также продолжится ремонт дорог в станице Старокорсунской.Также, по словам губернатора, будет реализовано несколько крупных дорожных региональных проектов."Дорожная отрасль в нашем регионе находится на лидирующих позициях. Мы проектируем и строим новые дороги, обновляем устаревшие трассы. Первого июля текущего года начали строить новую федеральную трассу Краснодар – Керчь. Строится обход Анапы, транспортные развязки на Джубге и Дальний западный обход Краснодара, который разгрузит краевой центр от транзитного транспорта", – уточнил Кондратьев.
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анапа
динской район
керчь
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анапа, динской район, керчь, вениамин кондратьев, краснодарский край
21:55 02.09.2021 (обновлено: 21:57 02.09.2021)
 
На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб

На ремонт дорог Кубани по нацпроекту в 2022 году направят более 8,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 миллиарда рублей в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации края.
"В Краснодарской агломерации приведут в порядок 48,8 километра (дорог - ред.), в Сочинской – 54,3 километра, в Новороссийской – 22,1 километра. Остальные 124 километра приходятся на региональную дорожную сеть. На все эти работы в 2022 году в рамках профильного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из консолидированного бюджета запланировано направить более 8,5 миллиарда рублей", – цитирует ведомство слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Так, по данным администрации региона, в следующем году в Динском районе края отремонтируют 15 километров дорог местного значения в Васюринском, Пластуновском, Мичуринском, Старомышастовском и Динском сельских поселениях, также продолжится ремонт дорог в станице Старокорсунской.
Также, по словам губернатора, будет реализовано несколько крупных дорожных региональных проектов.
"Дорожная отрасль в нашем регионе находится на лидирующих позициях. Мы проектируем и строим новые дороги, обновляем устаревшие трассы. Первого июля текущего года начали строить новую федеральную трассу КраснодарКерчь. Строится обход Анапы, транспортные развязки на Джубге и Дальний западный обход Краснодара, который разгрузит краевой центр от транзитного транспорта", – уточнил Кондратьев.

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