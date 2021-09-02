https://ria.ru/20210902/kuban-1748436981.html

На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб

На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб - РИА Новости, 02.09.2021

На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 млрд руб

На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 миллиарда рублей в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации края. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:55

2021-09-02T21:55

2021-09-02T21:57

краснодарский край

анапа

динской район

керчь

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 миллиарда рублей в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации края."В Краснодарской агломерации приведут в порядок 48,8 километра (дорог - ред.), в Сочинской – 54,3 километра, в Новороссийской – 22,1 километра. Остальные 124 километра приходятся на региональную дорожную сеть. На все эти работы в 2022 году в рамках профильного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из консолидированного бюджета запланировано направить более 8,5 миллиарда рублей", – цитирует ведомство слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Так, по данным администрации региона, в следующем году в Динском районе края отремонтируют 15 километров дорог местного значения в Васюринском, Пластуновском, Мичуринском, Старомышастовском и Динском сельских поселениях, также продолжится ремонт дорог в станице Старокорсунской.Также, по словам губернатора, будет реализовано несколько крупных дорожных региональных проектов."Дорожная отрасль в нашем регионе находится на лидирующих позициях. Мы проектируем и строим новые дороги, обновляем устаревшие трассы. Первого июля текущего года начали строить новую федеральную трассу Краснодар – Керчь. Строится обход Анапы, транспортные развязки на Джубге и Дальний западный обход Краснодара, который разгрузит краевой центр от транзитного транспорта", – уточнил Кондратьев.

https://ria.ru/20210902/kuban-1748433957.html

анапа

динской район

керчь

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, динской район, керчь, вениамин кондратьев, краснодарский край