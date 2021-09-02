На Кубани подготовку системы ЖКХ к отопительному сезону завершат до октября
Подготовку системы ЖКХ Кубани к отопительному сезону завершат до 1 октября
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Закончить все работы, связанные с подготовкой системы ЖКХ Краснодарского края к отопительному сезону, планируют до 1 октября, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день к работе подготовлено свыше двух тысяч котельных, что составляет 75%. Тепловые сети готовы на 83%. Подготовка идет согласно утвержденным графикам. Какие-либо риски отсутствуют. Все работы завершим до 1 октября", - заявил замгубернатора Александр Трембицкий, чьи слова приводятся в сообщении.
Особое внимание регион планирует уделить социальным объектам. "Во всех муниципалитетах подготовка находится в завершающей стадии. Ожидаем, что уже к концу этой недели общий уровень готовности составит порядка 90%", - уточнил замглавы региона.
Всего до конца года планируется модернизировать 55 котельных, из них 34 - за счет частных инвестиций. "Задачу привлекать средства инвесторов в отопительный комплекс также ставил глава региона", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в текущем году запланировано заменить или капитально отремонтировать порядка 160 километров теплотрасс в рамках выполнения плана по замене 5% сетей. На сегодняшний день уже заменили порядка 110 километров.
В текущем году краевые власти на подготовку к осенне-зимнему периоду предусмотрели 5,8 миллиарда рублей - практически на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
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