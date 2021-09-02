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Краснодарский край
https://ria.ru/20210902/kuban-1748433957.html
На Кубани подготовку системы ЖКХ к отопительному сезону завершат до октября
На Кубани подготовку системы ЖКХ к отопительному сезону завершат до октября - РИА Новости, 02.09.2021
На Кубани подготовку системы ЖКХ к отопительному сезону завершат до октября
Закончить все работы, связанные с подготовкой системы ЖКХ Краснодарского края к отопительному сезону, планируют до 1 октября, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:28
2021-09-02T21:28
краснодарский край
экономика
краснодарский край
жкх
александр трембицкий
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КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Закончить все работы, связанные с подготовкой системы ЖКХ Краснодарского края к отопительному сезону, планируют до 1 октября, сообщает администрация региона."На сегодняшний день к работе подготовлено свыше двух тысяч котельных, что составляет 75%. Тепловые сети готовы на 83%. Подготовка идет согласно утвержденным графикам. Какие-либо риски отсутствуют. Все работы завершим до 1 октября", - заявил замгубернатора Александр Трембицкий, чьи слова приводятся в сообщении.Особое внимание регион планирует уделить социальным объектам. "Во всех муниципалитетах подготовка находится в завершающей стадии. Ожидаем, что уже к концу этой недели общий уровень готовности составит порядка 90%", - уточнил замглавы региона.Всего до конца года планируется модернизировать 55 котельных, из них 34 - за счет частных инвестиций. "Задачу привлекать средства инвесторов в отопительный комплекс также ставил глава региона", - уточнили в ведомстве.Кроме того, в текущем году запланировано заменить или капитально отремонтировать порядка 160 километров теплотрасс в рамках выполнения плана по замене 5% сетей. На сегодняшний день уже заменили порядка 110 километров.В текущем году краевые власти на подготовку к осенне-зимнему периоду предусмотрели 5,8 миллиарда рублей - практически на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20210816/kuban-1745997163.html
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экономика, краснодарский край, жкх, александр трембицкий
21:28 02.09.2021
 
На Кубани подготовку системы ЖКХ к отопительному сезону завершат до октября

Подготовку системы ЖКХ Кубани к отопительному сезону завершат до 1 октября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Закончить все работы, связанные с подготовкой системы ЖКХ Краснодарского края к отопительному сезону, планируют до 1 октября, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день к работе подготовлено свыше двух тысяч котельных, что составляет 75%. Тепловые сети готовы на 83%. Подготовка идет согласно утвержденным графикам. Какие-либо риски отсутствуют. Все работы завершим до 1 октября", - заявил замгубернатора Александр Трембицкий, чьи слова приводятся в сообщении.
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 20:29Краснодарский край
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Особое внимание регион планирует уделить социальным объектам. "Во всех муниципалитетах подготовка находится в завершающей стадии. Ожидаем, что уже к концу этой недели общий уровень готовности составит порядка 90%", - уточнил замглавы региона.
Всего до конца года планируется модернизировать 55 котельных, из них 34 - за счет частных инвестиций. "Задачу привлекать средства инвесторов в отопительный комплекс также ставил глава региона", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в текущем году запланировано заменить или капитально отремонтировать порядка 160 километров теплотрасс в рамках выполнения плана по замене 5% сетей. На сегодняшний день уже заменили порядка 110 километров.
В текущем году краевые власти на подготовку к осенне-зимнему периоду предусмотрели 5,8 миллиарда рублей - практически на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

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