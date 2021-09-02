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В Киеве собрались переименовать Севастополь и другие крымские города
В Киеве собрались переименовать Севастополь и другие крымские города - РИА Новости, 02.09.2021
В Киеве собрались переименовать Севастополь и другие крымские города
Верховной раде Украины следует переименовать крымские города, лишив их русских и древнегреческих названий, заявил журналист Айдер Муждабаев, объявленный в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:09
2021-09-02T18:31
в мире
украина
севастополь
евпатория
республика крым
симферополь
верховная рада украины
феодосия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Верховной раде Украины следует переименовать крымские города, лишив их русских и древнегреческих названий, заявил журналист Айдер Муждабаев, объявленный в международный розыск.По мнению Муждабаева, Рада предыдущего созыва не сделала это, "испугавшись" реакции со стороны России.Журналист призвал внести в парламент закон о массовом переименовании населенных пунктов не только в рамках декоммунизации, но и в целях отмены указов Сталина."И я бы пошел до конца — отменить все эти придуманные Екатериной псевдогреческие названия — Евпатория, Феодосия, Симферополь, Севастополь", — продолжил он.Муждабаев заявил, что у крымских городов есть "исторические" тюркские названия."Может, кто-то не знает, но это не от древних греков. Это Екатерина так себе мир видела", — добавил он.Журналист обозвал императрицу дикаркой и заявил, что Севастополем якобы назывался город, на месте которого сейчас находится Сухум."В Крыму Севастополей, Симферополей не было. Это после оккупации 1783 года они переименовали Крым в Тавриду", — заключил Муждабаев.Айдер Муждабаев в 2015 году переехал из России на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR. Журналист неоднократно отмечался скандальными заявлениями в адрес Москвы. Так, например, в 2019 году репортер призвал восстановить "Великое княжество Литовское", присоединив к нему российские территории. Летом прошлого года СК предъявил Муждабаеву обвинения в призывах к терроризму и объявил его в международный розыск.
https://ria.ru/20210827/vynuzhdennye-1747456688.html
https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html
украина
севастополь
евпатория
республика крым
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в мире, украина, севастополь, евпатория, республика крым, симферополь, верховная рада украины, феодосия, айдер муждабаев, россия
15:09 02.09.2021 (обновлено: 18:31 02.09.2021)
 
В Киеве собрались переименовать Севастополь и другие крымские города

Украинский журналист Муждабаев потребовал переименовать Севастополь и Симферополь

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ в Севастополе
Корабли ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Верховной раде Украины следует переименовать крымские города, лишив их русских и древнегреческих названий, заявил журналист Айдер Муждабаев, объявленный в международный розыск.

"Вернуть топонимику Крыма, чтобы не было там русского мира и духа — отличная идея", — сказал он в эфире своего ютьюб-канала.

По мнению Муждабаева, Рада предыдущего созыва не сделала это, "испугавшись" реакции со стороны России.
Журналист призвал внести в парламент закон о массовом переименовании населенных пунктов не только в рамках декоммунизации, но и в целях отмены указов Сталина.
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"И я бы пошел до конца — отменить все эти придуманные Екатериной псевдогреческие названия — Евпатория, Феодосия, Симферополь, Севастополь", — продолжил он.
Муждабаев заявил, что у крымских городов есть "исторические" тюркские названия.
"Может, кто-то не знает, но это не от древних греков. Это Екатерина так себе мир видела", — добавил он.
Журналист обозвал императрицу дикаркой и заявил, что Севастополем якобы назывался город, на месте которого сейчас находится Сухум.
"В Крыму Севастополей, Симферополей не было. Это после оккупации 1783 года они переименовали Крым в Тавриду", — заключил Муждабаев.
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Айдер Муждабаев в 2015 году переехал из России на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR. Журналист неоднократно отмечался скандальными заявлениями в адрес Москвы. Так, например, в 2019 году репортер призвал восстановить "Великое княжество Литовское", присоединив к нему российские территории. Летом прошлого года СК предъявил Муждабаеву обвинения в призывах к терроризму и объявил его в международный розыск.
 
В миреУкраинаСевастопольЕвпаторияРеспублика КрымСимферопольВерховная Рада УкраиныФеодосияАйдер МуждабаевРоссия
 
 
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