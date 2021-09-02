Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/krym-1748319922.html
В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем
В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем - РИА Новости, 02.09.2021
В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает, что Киев не сможет "вернуть" Крым военным путем. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:28
2021-09-02T11:28
в мире
украина
республика крым
алексей резников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_65f9d5dc136c107fe177e5db7d3a79c5.jpg
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает, что Киев не сможет "вернуть" Крым военным путем."Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net.Также он высказал мнение, что "деоккупация Крыма" пройдет быстро и "по согласию руководства РФ". "Это точно. У них просто другого варианта не будет", - отметил Резников.Он связал это с тем, что Европа намерена до 2030 года отказаться от бензиновых двигателей, что скажется на доходах РФ от нефти. Вице-премьер также заявил о необходимости определить "ущерб" Украины."Окончательных цифр никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб – до 135 миллиардов долларов... Наше ощущение – что ущерб в два раза больше. Как минимум", - сказал Резников.
https://ria.ru/20210830/krym-1747894654.html
https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746783604.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5b6b6075e566ee4e03e369317de42f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, алексей резников, россия
11:28 02.09.2021
 
В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем

Вице-премьер Украины Резников: мы не сможем освободить Крым военным путем

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает, что Киев не сможет "вернуть" Крым военным путем.
"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net.
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 20:12
На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма
Также он высказал мнение, что "деоккупация Крыма" пройдет быстро и "по согласию руководства РФ". "Это точно. У них просто другого варианта не будет", - отметил Резников.
Он связал это с тем, что Европа намерена до 2030 года отказаться от бензиновых двигателей, что скажется на доходах РФ от нефти. Вице-премьер также заявил о необходимости определить "ущерб" Украины.
"Окончательных цифр никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб – до 135 миллиардов долларов... Наше ощущение – что ущерб в два раза больше. Как минимум", - сказал Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 23:16
Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский
 
В миреУкраинаРеспублика КрымАлексей РезниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
Лента новостейМолния