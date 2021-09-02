https://ria.ru/20210902/krym-1748319922.html

В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем

В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем - РИА Новости, 02.09.2021

В Киеве заявили, что не смогут "вернуть" Крым военным путем

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает, что Киев не сможет "вернуть" Крым военным путем. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:28

2021-09-02T11:28

2021-09-02T11:28

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украина

республика крым

алексей резников

россия

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает, что Киев не сможет "вернуть" Крым военным путем."Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net.Также он высказал мнение, что "деоккупация Крыма" пройдет быстро и "по согласию руководства РФ". "Это точно. У них просто другого варианта не будет", - отметил Резников.Он связал это с тем, что Европа намерена до 2030 года отказаться от бензиновых двигателей, что скажется на доходах РФ от нефти. Вице-премьер также заявил о необходимости определить "ущерб" Украины."Окончательных цифр никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб – до 135 миллиардов долларов... Наше ощущение – что ущерб в два раза больше. Как минимум", - сказал Резников.

https://ria.ru/20210830/krym-1747894654.html

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746783604.html

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в мире, украина, республика крым, алексей резников, россия