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https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html
ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году
ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году - РИА Новости, 02.09.2021
ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году
В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:44
2021-09-02T21:55
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".Как отмечает ЦБ, главной предпосылкой для кризисного варианта может стать рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости. Кроме того, этому будет способствовать увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга, а также разрыв "пузырей" на рынках активов."Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся "пузырями", то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств", — сказано в материалах регулятора.В результате в 2023 году инвесторы станут массово продавать рискованные активы, а долговые проблемы в странах с развивающимися рынками обострятся — особенно там, где накопились "значительные долги в иностранной валюте". При этом уже не будет такой же поддержки со стороны международных контрагентов, как в 2020 году.Как говорится в прогнозе, в итоге в первом квартале 2023-го в экономике может начаться масштабный кризис, сопоставимый с ситуацией в 2008-2009 годах — с "длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением".В этом случае упадет спрос и цена на нефть (до 40 долларов за баррель в 2023 году). При этом к 2024 году она вырастет до 45 долларов, прогнозирует ЦБ. В таких условиях российский ВВП в 2023-м снизится на 1,4-2,4%, ключевая ставка подскочит до 8,3-9,3%.При этом в к 2024 году темпы прироста российской экономики смогут восстановиться до 3-4%, а ставка опустится до 4,3-5,3%.
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть, россия
21:44 02.09.2021 (обновлено: 21:55 02.09.2021)
 
ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году

ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
Как отмечает ЦБ, главной предпосылкой для кризисного варианта может стать рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости. Кроме того, этому будет способствовать увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга, а также разрыв "пузырей" на рынках активов.
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"Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся "пузырями", то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств", — сказано в материалах регулятора.
В результате в 2023 году инвесторы станут массово продавать рискованные активы, а долговые проблемы в странах с развивающимися рынками обострятся — особенно там, где накопились "значительные долги в иностранной валюте". При этом уже не будет такой же поддержки со стороны международных контрагентов, как в 2020 году.
Как говорится в прогнозе, в итоге в первом квартале 2023-го в экономике может начаться масштабный кризис, сопоставимый с ситуацией в 2008-2009 годах — с "длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением".
В этом случае упадет спрос и цена на нефть (до 40 долларов за баррель в 2023 году). При этом к 2024 году она вырастет до 45 долларов, прогнозирует ЦБ. В таких условиях российский ВВП в 2023-м снизится на 1,4-2,4%, ключевая ставка подскочит до 8,3-9,3%.
При этом в к 2024 году темпы прироста российской экономики смогут восстановиться до 3-4%, а ставка опустится до 4,3-5,3%.
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