https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html

ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году

ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году - РИА Новости, 02.09.2021

ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:44

2021-09-02T21:44

2021-09-02T21:55

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".Как отмечает ЦБ, главной предпосылкой для кризисного варианта может стать рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости. Кроме того, этому будет способствовать увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга, а также разрыв "пузырей" на рынках активов."Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся "пузырями", то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств", — сказано в материалах регулятора.В результате в 2023 году инвесторы станут массово продавать рискованные активы, а долговые проблемы в странах с развивающимися рынками обострятся — особенно там, где накопились "значительные долги в иностранной валюте". При этом уже не будет такой же поддержки со стороны международных контрагентов, как в 2020 году.Как говорится в прогнозе, в итоге в первом квартале 2023-го в экономике может начаться масштабный кризис, сопоставимый с ситуацией в 2008-2009 годах — с "длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением".В этом случае упадет спрос и цена на нефть (до 40 долларов за баррель в 2023 году). При этом к 2024 году она вырастет до 45 долларов, прогнозирует ЦБ. В таких условиях российский ВВП в 2023-м снизится на 1,4-2,4%, ключевая ставка подскочит до 8,3-9,3%.При этом в к 2024 году темпы прироста российской экономики смогут восстановиться до 3-4%, а ставка опустится до 4,3-5,3%.

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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть, россия