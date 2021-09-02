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Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса" - РИА Новости, 02.09.2021
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:34
2021-09-02T17:34
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса."Это Пончик, немецкая овчарка, мой друг и, наверное, из всех энтузиастов космоса - это самый информированный... Потому что он у меня в ногах всегда присутствует при проведении многих совещаний и видеоконференцсвязи", - сказал он в ходе форума "Новое знание"."Всегда надо иметь такого верного друга", - добавил Рогозин.
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
17:34 02.09.2021
 
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"

Рогозин назвал свою немецкую овчарку Пончика самым информированным энтузиастом космоса

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса.
"Это Пончик, немецкая овчарка, мой друг и, наверное, из всех энтузиастов космоса - это самый информированный... Потому что он у меня в ногах всегда присутствует при проведении многих совещаний и видеоконференцсвязи", - сказал он в ходе форума "Новое знание".
"Всегда надо иметь такого верного друга", - добавил Рогозин.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (второй слева) во время посещения Фонда перспективных исследований (ФПИ) госкорпорации по космической деятельности Роскосмос - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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ОбществоДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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