https://ria.ru/20210902/kosmos-1748404332.html

Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"

Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса" - РИА Новости, 02.09.2021

Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:34

2021-09-02T17:34

2021-09-02T17:34

общество

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса."Это Пончик, немецкая овчарка, мой друг и, наверное, из всех энтузиастов космоса - это самый информированный... Потому что он у меня в ногах всегда присутствует при проведении многих совещаний и видеоконференцсвязи", - сказал он в ходе форума "Новое знание"."Всегда надо иметь такого верного друга", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука