https://ria.ru/20210902/kosmos-1748404332.html
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса" - РИА Новости, 02.09.2021
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:34
2021-09-02T17:34
2021-09-02T17:34
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его немецкая овчарка Пончик является самым информированным энтузиастом космоса."Это Пончик, немецкая овчарка, мой друг и, наверное, из всех энтузиастов космоса - это самый информированный... Потому что он у меня в ногах всегда присутствует при проведении многих совещаний и видеоконференцсвязи", - сказал он в ходе форума "Новое знание"."Всегда надо иметь такого верного друга", - добавил Рогозин.
https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"
Рогозин назвал свою немецкую овчарку Пончика самым информированным энтузиастом космоса