https://ria.ru/20210902/kosmetika-1748439232.html

Сооснователь Natura Siberica заявила о провале рейдерского захвата компании

Сооснователь Natura Siberica заявила о провале рейдерского захвата компании - РИА Новости, 02.09.2021

Сооснователь Natura Siberica заявила о провале рейдерского захвата компании

Производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" продолжат, говорится в заявлении сооснователя Natura Siberica Ирины Трубниковой,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:22

2021-09-02T22:22

2021-09-02T23:35

экономика

москва

россия

андрей трубников

natura siberica

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" продолжат, говорится в заявлении сооснователя Natura Siberica Ирины Трубниковой, распространенном ее представителем."Сейчас мы ведем переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками Натура Сиберика, Органик шоп и другими нашими брендами", — добавила она.В понедельник совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", лишилась права выпускать продукцию под этими брендами, временно закрыла магазины и приостановила выпуск."Мы не допустим остановки производственного цикла, о чем поспешил заявить новый менеджмент компании. Очевидно, что эти люди не могут справиться с управлением такой сложной компанией, как Natura Siberica. Все видят, что сейчас в компании царит хаос, вызванный неправильными решениями и ломкой корпоративной культуры", — указала Трубникова.В ее заявлении отмечается, что за пару недель из Natura Siberica уволились более ста сотрудников, после было отрезано финансирование подрядчикам."Первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней после рейдерского захвата компании. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков", — говорится в документе.Трубникова подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы не допустить остановки производства и найти компромиссное решение.Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.

https://ria.ru/20210830/proizvodstvo-1747791413.html

https://ria.ru/20210109/trubnikov-1592369498.html

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экономика, москва, россия, андрей трубников, natura siberica