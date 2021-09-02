https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748441648.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 03.09.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, 30 – на плато, рассказала глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-02T22:55
2021-09-02T22:55
2021-09-03T01:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, 30 – на плато, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики, ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация", - заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:55 02.09.2021 (обновлено: 01:59 03.09.2021)
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Глава Роспотребнадзора Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах