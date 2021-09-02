https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748433102.html
Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно
Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно - РИА Новости, 02.09.2021
Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно
Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:20
2021-09-02T21:20
2021-09-02T22:20
распространение коронавируса
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анна попова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1"."Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах", — отметила она.По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена."В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты", — пояснила Попова.За прошлые сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, 798 человек умерли, выздоровели 18 669 пациентов.Во всех регионах страны идет вакцинация от SARS-CoV-2. Как отмечали в Минздраве, благодаря четырем препаратам, созданным в России для профилактики COVID-19, пандемия стала управляемой.
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748432811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:20 02.09.2021 (обновлено: 22:20 02.09.2021)
Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно
Глава Роспотребнадзора Попова: сезонные инфекции усиливаются ко второй декаде сентября
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова
в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1"
.
"Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах", — отметила она.
По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена.
"В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты", — пояснила Попова.
За прошлые сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, 798 человек умерли, выздоровели 18 669 пациентов.
Во всех регионах страны идет вакцинация от SARS-CoV-2. Как отмечали в Минздраве, благодаря четырем препаратам, созданным в России для профилактики COVID-19, пандемия стала управляемой.