https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748433102.html

Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно

Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно - РИА Новости, 02.09.2021

Попова объяснила, почему ожидание новой волны COVID-19 осенью оправданно

Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:20

2021-09-02T21:20

2021-09-02T22:20

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1"."Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах", — отметила она.По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена."В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты", — пояснила Попова.За прошлые сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, 798 человек умерли, выздоровели 18 669 пациентов.Во всех регионах страны идет вакцинация от SARS-CoV-2. Как отмечали в Минздраве, благодаря четырем препаратам, созданным в России для профилактики COVID-19, пандемия стала управляемой.

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748432811.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии