https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748432811.html

В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова

В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 02.09.2021

В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова

Новые штаммы коронавируса не распространяются в Российской Федерации, в том числе лямбда, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:14

2021-09-02T21:14

2021-09-02T21:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597709459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25cc1937c04ed248ededa4619cc76c86.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса не распространяются в Российской Федерации, в том числе лямбда, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм дельта", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ответ на вопрос, наблюдаются ли в РФ новые штаммы коронавируса.

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748432502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии