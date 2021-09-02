https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748432811.html
В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова
В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 02.09.2021
В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова
Новые штаммы коронавируса не распространяются в Российской Федерации, в том числе лямбда, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:14
2021-09-02T21:14
2021-09-02T21:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса не распространяются в Российской Федерации, в том числе лямбда, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм дельта", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ответ на вопрос, наблюдаются ли в РФ новые штаммы коронавируса.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:14 02.09.2021 (обновлено: 21:15 02.09.2021)
В России не распространяются новые штаммы коронавируса, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: новые штаммы COVID-19 в России не распространяются