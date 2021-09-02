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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748399577.html
МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19
МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19
Россия готова к совместному и неполитизированному сотрудничеству по борьбе с COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:03
2021-09-02T17:27
распространение коронавируса
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
коронавирус covid-19
в мире
китай
мария захарова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова к совместному и неполитизированному сотрудничеству по борьбе с COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую публикацию доклада разведки США о происхождении коронавируса."Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19, в мире, китай, мария захарова
17:03 02.09.2021 (обновлено: 17:27 02.09.2021)
 
МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19

Представитель МИД Захарова: Россия готова к неполитизированному сотрудничеству по COVID-19

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова к совместному и неполитизированному сотрудничеству по борьбе с COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую публикацию доклада разведки США о происхождении коронавируса.

"Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.

Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами
 
Распространение коронавирусаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКоронавирус COVID-19В миреКитайМария Захарова
 
 
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