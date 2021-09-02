17:03 02.09.2021 (обновлено: 17:27 02.09.2021)
МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19
Представитель МИД Захарова: Россия готова к неполитизированному сотрудничеству по COVID-19
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова к совместному и неполитизированному сотрудничеству по борьбе с COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую публикацию доклада разведки США о происхождении коронавируса.
"Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
"Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.