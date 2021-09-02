https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748399577.html

МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19

МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021

МИД назвал условия сотрудничества по борьбе с COVID-19

Россия готова к совместному и неполитизированному сотрудничеству по борьбе с COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:03

2021-09-02T17:03

2021-09-02T17:27

распространение коронавируса

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

коронавирус covid-19

в мире

китай

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова к совместному и неполитизированному сотрудничеству по борьбе с COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую публикацию доклада разведки США о происхождении коронавируса."Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.

https://ria.ru/20210902/kovid-1748398742.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19, в мире, китай, мария захарова