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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748383767.html
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 47 092 человека, это самый большой показатель за два месяца, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:53
2021-09-02T15:53
распространение коронавируса
в мире
индия
здоровье - общество
керала
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 47 092 человека, это самый большой показатель за два месяца, сообщил минздрав страны.Наибольшее число новых случаев заболевания – 32,8 тысячи – зарегистрировано в штате Керала на юге страны. При этом всего в Керале лечение от коронавируса получают 230,4 тысячи человек – больше, чем в любом другом штате Индии.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,8 миллиона, выздоровели более 32 миллионов человек, умерли более 439 тысяч, а число получающих лечение составляет 389 тысяч человек.Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID-19 получили более 663 миллионов человек, при этом 509 миллионов человек получили одну дозу вакцины, а более 153 миллионов – обе дозы.
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в мире, индия, здоровье - общество, керала, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:53 02.09.2021
 
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 47 тысяч человек

© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 47 092 человека, это самый большой показатель за два месяца, сообщил минздрав страны.
Наибольшее число новых случаев заболевания – 32,8 тысячи – зарегистрировано в штате Керала на юге страны. При этом всего в Керале лечение от коронавируса получают 230,4 тысячи человек – больше, чем в любом другом штате Индии.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,8 миллиона, выздоровели более 32 миллионов человек, умерли более 439 тысяч, а число получающих лечение составляет 389 тысяч человек.
Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID-19 получили более 663 миллионов человек, при этом 509 миллионов человек получили одну дозу вакцины, а более 153 миллионов – обе дозы.
 
Распространение коронавирусаВ миреИндияЗдоровье - ОбществоКералаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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