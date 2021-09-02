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Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 47 092 человека, это самый большой показатель за два месяца, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:53
2021-09-02T15:53
2021-09-02T15:53
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 47 092 человека, это самый большой показатель за два месяца, сообщил минздрав страны.Наибольшее число новых случаев заболевания – 32,8 тысячи – зарегистрировано в штате Керала на юге страны. При этом всего в Керале лечение от коронавируса получают 230,4 тысячи человек – больше, чем в любом другом штате Индии.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,8 миллиона, выздоровели более 32 миллионов человек, умерли более 439 тысяч, а число получающих лечение составляет 389 тысяч человек.Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID-19 получили более 663 миллионов человек, при этом 509 миллионов человек получили одну дозу вакцины, а более 153 миллионов – обе дозы.
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в мире, индия, здоровье - общество, керала, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Индия обновила антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 47 тысяч человек