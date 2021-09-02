https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748326817.html
В Минздраве рассказали о новой версии рекомендаций по лечению COVID-19
В Минздраве рассказали о новой версии рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
В Минздраве рассказали о новой версии рекомендаций по лечению COVID-19
Специалисты министерства здравоохранения России завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, заявил первый... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:47
2021-09-02T11:47
2021-09-02T11:47
распространение коронавируса
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
виктор фисенко
владимир чуланов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Специалисты министерства здравоохранения России завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Сейчас у нас действует уже 11 версия, завершается работа над 12 версией временных методических рекомендаций",- сказал Фисенко на сессии ВЭФ.На сегодняшний день действует 11 версия методических рекомендаций, которая была опубликована в мае этого года.Ранее заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сообщал РИА Новости, что временные методические рекомендации разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/shtamm-1748325459.html
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, виктор фисенко, владимир чуланов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минздраве рассказали о новой версии рекомендаций по лечению COVID-19
Замминистра Фисенко рассказал о работе над новой версией рекомендаций по лечению COVID-19