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В России за сутки умерли 798 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 798 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
В России за сутки умерли 798 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 798 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 184 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:34
2021-09-02T11:34
2021-09-02T11:34
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 798 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 184 812, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 798 смертей... За весь период по России умерло 184 812 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтвержден 51 случай смерти пациентов с COVID, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 34.
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общество, санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 798 пациентов с COVID-19
Оперштаб: за сутки в России умерли 798 пациентов с COVID-19, за все время – 184 812