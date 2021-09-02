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В Москве выявили 1864 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1864 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.09.2021

В Москве выявили 1864 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1864, Санкт-Петербурге - 1330, Подмосковье - 614, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:34

2021-09-02T11:34

2021-09-02T11:34

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1864, Санкт-Петербурге - 1330, Подмосковье - 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 1864, 2. Санкт-Петербург 1330, 3. Московская область 614", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии