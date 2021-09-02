https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748321064.html

В России за сутки выписали 18 669 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 18 669 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021

В России за сутки выписали 18 669 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 18 669 человек после COVID-19, за все время - 6 218 048, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:31

2021-09-02T11:31

2021-09-02T11:31

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 669 человек после COVID-19, за все время - 6 218 048, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 218 048", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1686 человек, в Санкт-Петербурге - 1296, в Подмосковье - 1230.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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