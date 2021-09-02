https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748261809.html

Назван самый неявный симптом коронавируса

Назван самый неявный симптом коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021

Назван самый неявный симптом коронавируса

При заражении коронавирусом у человека наблюдается снижение уровня гемоглобина и возрастает уровень ферритина. Об этом, как сообщает портал URA.ru, рассказал... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:27

2021-09-02T02:27

2021-09-02T02:27

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

владислав жемчугов

владимир болибок

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. При заражении коронавирусом у человека наблюдается снижение уровня гемоглобина и возрастает уровень ферритина. Об этом, как сообщает портал URA.ru, рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.Жемчугов назвал уменьшение уровня гемоглобина самым неявным симптомом COVID-19. По его словам, дело в том, что вирус "выбивает" из гемоглобина железо. Этот показатель является скрытым, поскольку его можно обнаружить только при лабораторных исследованиях анализов крови.При пониженном уровне гемоглобина увеличивается количество ферритина. Его молекулы, как пояснил Жемчугов, "пытаются поймать" железо.Гемоглобин – сложный железосодержащий белок, способный связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Ферритин - сложный белковый комплекс, выполняющий роль внутриклеточного "депо" железа у человека. Содержится практически во всех органах и тканях и является донором железа в клетках, которые в нем нуждаются.Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал о других неочевидных симптомах коронавируса. По его словам, на коже у человека может проявляться сыпь, пузырьки на ладонях и подошвах. Также человек может столкнуться с болью в суставах.

https://ria.ru/20210902/napitki-1748261283.html

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россия, коронавирус covid-19, владислав жемчугов, владимир болибок