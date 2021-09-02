https://ria.ru/20210902/korabl-1748274624.html

СМИ: корабль Virgin Galactic во время первого полета отклонился от курса

СМИ: корабль Virgin Galactic во время первого полета отклонился от курса - РИА Новости, 02.09.2021

СМИ: корабль Virgin Galactic во время первого полета отклонился от курса

Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с отклонением от курса при снижении корабля Unity компании Virgin Galactic во время первого... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:26

2021-09-02T06:26

2021-09-02T07:15

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ричард брэнсон

космос - риа наука

faa

virgin galactic

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с отклонением от курса при снижении корабля Unity компании Virgin Galactic во время первого тестового суборбитального полета с полным экипажем, сообщает издание New Yorker.По данным издания, еще во время полета в кабине пилотов загорелась красная лампочка, предупреждающая об отклонении от нужной траектории. Такая ситуация могла не только спровоцировать опасную аварийную посадку, но и привести к выходу за пределы выделенного регулятором воздушного коридора, пишет издание.Представитель FAA подтвердил изданию, что корабль отклонился от разрешенного курса, и отметил, что идет расследование. Представитель Virgin Galactic в свою очередь заявил, что компания изначально не уведомила регулятора об отклонении, и сообщил, что почти две минуты аппарат летел за пределами выделенного воздушного пространства.Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

https://ria.ru/20210712/brenson-1740901269.html

https://ria.ru/20210825/kosmos-1747253629.html

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2021

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в мире, ричард брэнсон, космос - риа наука, faa, virgin galactic