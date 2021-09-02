06:26 02.09.2021 (обновлено: 07:15 02.09.2021)
СМИ: корабль Virgin Galactic во время первого полета отклонился от курса
New Yorker: в США расследуют отклонение Virgin Galactic от курса во время первого полета
© AP Photo / Mark J. Terrillкорабль Unity компании Virgin Galactic
© AP Photo / Mark J. Terrill
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с отклонением от курса при снижении корабля Unity компании Virgin Galactic во время первого тестового суборбитального полета с полным экипажем, сообщает издание New Yorker.
По данным издания, еще во время полета в кабине пилотов загорелась красная лампочка, предупреждающая об отклонении от нужной траектории. Такая ситуация могла не только спровоцировать опасную аварийную посадку, но и привести к выходу за пределы выделенного регулятором воздушного коридора, пишет издание.
Представитель FAA подтвердил изданию, что корабль отклонился от разрешенного курса, и отметил, что идет расследование. Представитель Virgin Galactic в свою очередь заявил, что компания изначально не уведомила регулятора об отклонении, и сообщил, что почти две минуты аппарат летел за пределами выделенного воздушного пространства.
Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.