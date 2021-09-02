https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html

В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России

В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России

Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у ее границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:44

2021-09-02T13:44

2021-09-02T19:08

политика

украина

дмитрий песков

нато

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у ее границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Владимир Зеленский накануне встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом. Песков отметил, что в Кремле внимательно следили за результатами мероприятия, особенно за обсуждением возможной интеграции Киева в Североатлантический альянс.Если это произойдет, России придется принять контрмеры, добавил представитель российского президента.В заявлении по итогам встречи двух лидеров указано, что Вашингтон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и продолжит программу обучения и тренировок военнослужащих ВСУ. Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Как заявил ранее его бывший генсек Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву нужно соответствовать множеству критериев и на эту работу уйдет много времени. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет этого не произойдет.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

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политика, украина, дмитрий песков, нато, россия