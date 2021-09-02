13:44 02.09.2021 (обновлено: 19:08 02.09.2021)
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России
Пресс-секретарь Песков: вступление Украины в НАТО опасно для России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у ее границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский накануне встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом. Песков отметил, что в Кремле внимательно следили за результатами мероприятия, особенно за обсуждением возможной интеграции Киева в Североатлантический альянс.
"Потенциально для нас это очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал он в интервью "Известиям".
Если это произойдет, России придется принять контрмеры, добавил представитель российского президента.
В заявлении по итогам встречи двух лидеров указано, что Вашингтон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и продолжит программу обучения и тренировок военнослужащих ВСУ.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Как заявил ранее его бывший генсек Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву нужно соответствовать множеству критериев и на эту работу уйдет много времени. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет этого не произойдет.