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В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России
Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у ее границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:44
2021-09-02T19:08
политика
украина
дмитрий песков
нато
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у ее границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Владимир Зеленский накануне встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом. Песков отметил, что в Кремле внимательно следили за результатами мероприятия, особенно за обсуждением возможной интеграции Киева в Североатлантический альянс.Если это произойдет, России придется принять контрмеры, добавил представитель российского президента.В заявлении по итогам встречи двух лидеров указано, что Вашингтон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и продолжит программу обучения и тренировок военнослужащих ВСУ. Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Как заявил ранее его бывший генсек Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву нужно соответствовать множеству критериев и на эту работу уйдет много времени. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет этого не произойдет.
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политика, украина, дмитрий песков, нато, россия
13:44 02.09.2021 (обновлено: 19:08 02.09.2021)
 
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России

Пресс-секретарь Песков: вступление Украины в НАТО опасно для России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у ее границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский накануне встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом. Песков отметил, что в Кремле внимательно следили за результатами мероприятия, особенно за обсуждением возможной интеграции Киева в Североатлантический альянс.

"Потенциально для нас это очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал он в интервью "Известиям".

Если это произойдет, России придется принять контрмеры, добавил представитель российского президента.
В заявлении по итогам встречи двух лидеров указано, что Вашингтон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и продолжит программу обучения и тренировок военнослужащих ВСУ.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Как заявил ранее его бывший генсек Андерс Фог Расмуссен, для вступления Киеву нужно соответствовать множеству критериев и на эту работу уйдет много времени. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет этого не произойдет.
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