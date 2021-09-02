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Культура
https://ria.ru/20210902/konservatoriya-1748322108.html
Московская консерватория посвятила новый сезон своему 155-летию
Московская консерватория посвятила новый сезон своему 155-летию - РИА Новости, 02.09.2021
Московская консерватория посвятила новый сезон своему 155-летию
Московская консерватория, которая отмечает свой 155-й день рождения, в четверг откроет новый концертный сезон выступлением известных российских пианистов... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:19
2021-09-02T18:22
культура
московская консерватория имени п. и. чайковского
владимир юровский
николай луганский
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московская консерватория, которая отмечает свой 155-й день рождения, в четверг откроет новый концертный сезон выступлением известных российских пианистов Екатерины Мечетиной и Юрия Фаворина, сообщили в пресс-службе консерватории.Выступление выдающихся музыкантов Екатерины Мечетиной и Юрия Фаворина откроет юбилейный сезон, посвященный 155-летию Московской консерватории. Оба музыканта не только окончили прославленный вуз, но и продолжают неоднократно выступать на его легендарных сценах. В программе произведения Модеста Мусоргского и Ференца Листа.Консерватория отметит свое 155-летие серией концертов с участием выдающихся артистов современности. 12 и 13 сентября в легендарном Большом зале Московской консерватории выступят Владимир Юровский, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие.Также в рамках торжественного вечера, который пройдет 12 сентября, состоится вручение золотых медалей имени Николая Рубинштейна.В этот день за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе произведения Йозефа Гайдна, Сергея Прокофьева и Артюра Онеггера.Тринадцатого сентября на сцену БЗК выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою alma mater. В концерте примут участие Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Николай Луганский, Александр Князев, Никита Борисоглебский, а также камерный хор Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева.
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московская консерватория имени п. и. чайковского, владимир юровский, николай луганский, новости культуры, музыка
18:19 02.09.2021 (обновлено: 18:22 02.09.2021)
 
Московская консерватория посвятила новый сезон своему 155-летию

Московская консерватория открывает новый сезон, посвященный своему 155-летию

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗрители в зале на благотворительном концерте "Шедевры русской музыки. Врачам посвящается...", посвященном открытию VII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София-2021", в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Москве.
Зрители в зале на благотворительном концерте Шедевры русской музыки. Врачам посвящается..., посвященном открытию VII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси София-2021, в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московская консерватория, которая отмечает свой 155-й день рождения, в четверг откроет новый концертный сезон выступлением известных российских пианистов Екатерины Мечетиной и Юрия Фаворина, сообщили в пресс-службе консерватории.
Выступление выдающихся музыкантов Екатерины Мечетиной и Юрия Фаворина откроет юбилейный сезон, посвященный 155-летию Московской консерватории. Оба музыканта не только окончили прославленный вуз, но и продолжают неоднократно выступать на его легендарных сценах. В программе произведения Модеста Мусоргского и Ференца Листа.
Консерватория отметит свое 155-летие серией концертов с участием выдающихся артистов современности. 12 и 13 сентября в легендарном Большом зале Московской консерватории выступят Владимир Юровский, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие.
Также в рамках торжественного вечера, который пройдет 12 сентября, состоится вручение золотых медалей имени Николая Рубинштейна.
В этот день за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе произведения Йозефа Гайдна, Сергея Прокофьева и Артюра Онеггера.
Тринадцатого сентября на сцену БЗК выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою alma mater. В концерте примут участие Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Николай Луганский, Александр Князев, Никита Борисоглебский, а также камерный хор Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева.
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