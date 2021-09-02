https://ria.ru/20210902/konkurs-1748337746.html

Дети из РФ и КНР участвуют в конкурсе детского рисунка "Полет в Космос"

Дети из РФ и КНР участвуют в конкурсе детского рисунка "Полет в Космос" - РИА Новости, 02.09.2021

Дети из РФ и КНР участвуют в конкурсе детского рисунка "Полет в Космос"

По случаю успешного запуска китайского пилотируемого корабля в 2021 году "Шэньчжоу-12" 1 сентября стартовал конкурс рисунка на тему "Полет в Космос", в котором... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:38

2021-09-02T12:38

2021-09-02T12:38

россия-китай: главное

китай

россия

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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По случаю успешного запуска китайского пилотируемого корабля в 2021 году "Шэньчжоу-12" 1 сентября стартовал конкурс рисунка на тему "Полет в Космос", в котором примут участие дети из России и Китая.Цель конкурса - привлечь интерес у российско-китайского молодежи к теме космоса, содействовать сотрудничеству между Китаем и Россией в области освоения космоса.Конкурс инициирован редакцией CGTN на русском языке, Radio Metro 102.4 FM в Санкт-Петербурге.Организаторами данного проекта являются информационная служба "Россия и Китай: главное", Китайский культурный центр в Москве, Российский культурный центр в Пекине, Китайский молодежный центр научных и культурных обменов Фонда им. Сун Цинлин, Музей космонавтики в Москве, Художественная галерея "Краски жизни" и т.д.Прием заявок на участие в конкурсе с 1 по 20 сентября 2021 года. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. Победителей определят при помощи экспертов в области искусства из России и Китая.

https://ria.ru/20210831/ekologiya-1747990649.html

китай

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