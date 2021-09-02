https://ria.ru/20210902/klaster-1748265764.html

Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке

Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке

Минфин России думает о создании на Дальнем Востоке ювелирного кластера с регуляторными послаблениями по переработке, импорту и экспорту сырья, сообщил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:08

2021-09-02T04:08

2021-09-02T04:08

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

алексей моисеев

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин России думает о создании на Дальнем Востоке ювелирного кластера с регуляторными послаблениями по переработке, импорту и экспорту сырья, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума."Планируется обсудить вопросы, связанные с регуляторной нагрузкой. Не стоит ли нам по примеру алмазной обработки сформировать какой-либо кластер на Дальнем Востоке, где регуляторная нагрузка будет несколько ниже для тех, кому мы доверяем, с точки зрения переработки, ввоза-вывоза сырья", - сказал Моисеев."Сейчас Пробирная палата, как и другие ведомства - ФТС, Росфинмониторинг, активно переходит на риск-ориентированный надзор, системы управления рисками. То есть все, кто сейчас находится в "зеленой зоне", могут претендовать на послабления и в регуляторике. Там нет никаких критериев, связанных с размером компаний, речь идет именно о поведенческих вещах", - добавил замминистра.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html

дальний восток

россия

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экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей моисеев, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)