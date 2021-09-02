Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/klaster-1748265764.html
Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке
Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке
Минфин России думает о создании на Дальнем Востоке ювелирного кластера с регуляторными послаблениями по переработке, импорту и экспорту сырья, сообщил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:08
2021-09-02T04:08
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
алексей моисеев
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40639/88/406398897_0:230:3000:1918_1920x0_80_0_0_99a1c594e4a7aff0e53a6fd254ef1b83.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин России думает о создании на Дальнем Востоке ювелирного кластера с регуляторными послаблениями по переработке, импорту и экспорту сырья, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума."Планируется обсудить вопросы, связанные с регуляторной нагрузкой. Не стоит ли нам по примеру алмазной обработки сформировать какой-либо кластер на Дальнем Востоке, где регуляторная нагрузка будет несколько ниже для тех, кому мы доверяем, с точки зрения переработки, ввоза-вывоза сырья", - сказал Моисеев."Сейчас Пробирная палата, как и другие ведомства - ФТС, Росфинмониторинг, активно переходит на риск-ориентированный надзор, системы управления рисками. То есть все, кто сейчас находится в "зеленой зоне", могут претендовать на послабления и в регуляторике. Там нет никаких критериев, связанных с размером компаний, речь идет именно о поведенческих вещах", - добавил замминистра.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40639/88/406398897_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_40bbc979363773d05cc1ae3d03eef4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей моисеев, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:08 02.09.2021
 
Минфин планирует создать ювелирный кластер на Дальнем Востоке

Минфин планирует создать ювелирный кластер с регуляторными послаблениями

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев
Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин России думает о создании на Дальнем Востоке ювелирного кластера с регуляторными послаблениями по переработке, импорту и экспорту сырья, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
"Планируется обсудить вопросы, связанные с регуляторной нагрузкой. Не стоит ли нам по примеру алмазной обработки сформировать какой-либо кластер на Дальнем Востоке, где регуляторная нагрузка будет несколько ниже для тех, кому мы доверяем, с точки зрения переработки, ввоза-вывоза сырья", - сказал Моисеев.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
03:48
Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока
"Сейчас Пробирная палата, как и другие ведомства - ФТС, Росфинмониторинг, активно переходит на риск-ориентированный надзор, системы управления рисками. То есть все, кто сейчас находится в "зеленой зоне", могут претендовать на послабления и в регуляторике. Там нет никаких критериев, связанных с размером компаний, речь идет именно о поведенческих вещах", - добавил замминистра.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Алексей МоисеевДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
06:26СМИ: FAA расследует отклонение от курса при посадке корабля Virgin Galactic
06:24В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
Лента новостейМолния