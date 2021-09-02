https://ria.ru/20210902/kitay-1748292708.html

СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета

СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета - РИА Новости, 02.09.2021

СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета

Производство первого экземпляра российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 началось в Китае, сообщает в четверг издание "Цзефан... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:08

2021-09-02T09:08

2021-09-02T17:13

экономика

китай

иркут (корпорация)

airbus

россия

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ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Производство первого экземпляра российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 началось в Китае, сообщает в четверг издание "Цзефан Жибао".Издание пишет, что все подготовительные работы по российско-китайскому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету уже завершены, стартовало производство первого экземпляра CR929.Ранее главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) Ян Чжиган сообщал, что сборка первого самолета начнется в этом году. По его словам, начало сборки первого самолета означает, что все работы по проектированию завершены, и стороны согласовали основные параметры будущего самолета, включая форму фюзеляжа, размеры и основные конструкционные материалы, а также определились с поставщиками.Как ранее сообщал глава корпорации "Иркут" Равиль Хакимов, поставки российско-китайского самолета CR929 могут начаться в 2028-2029 годах.Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.Финансирование проекта с российской стороны — порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского — от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

https://ria.ru/20201211/layner-1588752401.html

https://ria.ru/20201231/otnosheniya-1591688257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, иркут (корпорация), airbus, россия