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СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета
СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета
Производство первого экземпляра российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 началось в Китае, сообщает в четверг издание "Цзефан... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:08
2021-09-02T17:13
экономика
китай
иркут (корпорация)
airbus
россия
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ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Производство первого экземпляра российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 началось в Китае, сообщает в четверг издание "Цзефан Жибао".Издание пишет, что все подготовительные работы по российско-китайскому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету уже завершены, стартовало производство первого экземпляра CR929.Ранее главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) Ян Чжиган сообщал, что сборка первого самолета начнется в этом году. По его словам, начало сборки первого самолета означает, что все работы по проектированию завершены, и стороны согласовали основные параметры будущего самолета, включая форму фюзеляжа, размеры и основные конструкционные материалы, а также определились с поставщиками.Как ранее сообщал глава корпорации "Иркут" Равиль Хакимов, поставки российско-китайского самолета CR929 могут начаться в 2028-2029 годах.Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.Финансирование проекта с российской стороны — порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского — от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.
https://ria.ru/20201211/layner-1588752401.html
https://ria.ru/20201231/otnosheniya-1591688257.html
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экономика, китай, иркут (корпорация), airbus, россия
09:08 02.09.2021 (обновлено: 17:13 02.09.2021)
 
СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета

"Цзефан Жибао": в Китае началось производство российско-китайского самолета CR929

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Производство первого экземпляра российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 началось в Китае, сообщает в четверг издание "Цзефан Жибао".
Издание пишет, что все подготовительные работы по российско-китайскому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету уже завершены, стартовало производство первого экземпляра CR929.
Проект совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR 929 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 13:14Россия-Китай: Главное
Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 году
Ранее главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) Ян Чжиган сообщал, что сборка первого самолета начнется в этом году. По его словам, начало сборки первого самолета означает, что все работы по проектированию завершены, и стороны согласовали основные параметры будущего самолета, включая форму фюзеляжа, размеры и основные конструкционные материалы, а также определились с поставщиками.
Как ранее сообщал глава корпорации "Иркут" Равиль Хакимов, поставки российско-китайского самолета CR929 могут начаться в 2028-2029 годах.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодель российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929
Модель российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Модель российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.
Финансирование проекта с российской стороны — порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского — от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 11:11Россия-Китай: Главное
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года
 
ЭкономикаКитайИркут (корпорация)AirbusРоссия
 
 
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