https://ria.ru/20210902/kibervymogatelstva-1748438262.html
США заявили о снижении числа кибервымогательств
США заявили о снижении числа кибервымогательств - РИА Новости, 02.09.2021
США заявили о снижении числа кибервымогательств
Американские власти наблюдают снижение числа кибератак с требованиями выкупа и рассчитывают на закрепление тенденции, сказала заместитель советника президента... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:15
2021-09-02T22:15
2021-09-02T22:15
в мире
сша
администрация президента сша
кибербезопасность
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американские власти наблюдают снижение числа кибератак с требованиями выкупа и рассчитывают на закрепление тенденции, сказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер."Во-первых, мы отмечаем снижение кибервымогательств... Мы отмечаем этот тренд и надеемся на его продолжение", - сказала она на брифинге в Белом доме.Ранее США заявляли, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призывали Москву предпринять против них действия.
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в мире, сша, администрация президента сша, кибербезопасность
США заявили о снижении числа кибервымогательств
Советник президента США Нойбергер: число кибератак с требованиями выкупа снизилось