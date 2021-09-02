https://ria.ru/20210902/kibervymogatelstva-1748438262.html

США заявили о снижении числа кибервымогательств

США заявили о снижении числа кибервымогательств - РИА Новости, 02.09.2021

США заявили о снижении числа кибервымогательств

Американские власти наблюдают снижение числа кибератак с требованиями выкупа и рассчитывают на закрепление тенденции, сказала заместитель советника президента... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:15

2021-09-02T22:15

2021-09-02T22:15

в мире

сша

администрация президента сша

кибербезопасность

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американские власти наблюдают снижение числа кибератак с требованиями выкупа и рассчитывают на закрепление тенденции, сказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер."Во-первых, мы отмечаем снижение кибервымогательств... Мы отмечаем этот тренд и надеемся на его продолжение", - сказала она на брифинге в Белом доме.Ранее США заявляли, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призывали Москву предпринять против них действия.

https://ria.ru/20210902/bezopasnost-1748432970.html

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2021

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в мире, сша, администрация президента сша, кибербезопасность