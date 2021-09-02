https://ria.ru/20210902/khristos-1748336827.html

В РПЦ прокомментировали слова Зюганова о Христе-"первом коммунисте"

В РПЦ прокомментировали слова Зюганова о Христе-"первом коммунисте" - РИА Новости, 02.09.2021

В РПЦ прокомментировали слова Зюганова о Христе-"первом коммунисте"

Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями, заявил РИА Новости зампредседателя синодального... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:25

религия

русская православная церковь

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

иисус христос

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывание Геннадия Зюганова.Ранее лидер КПРФ Зюганов в эфире радио "КП" сказал, что Иисус Христос был "первым коммунистом на планете"."Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако, напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий", - сказал Кипшидзе.

https://ria.ru/20181118/1533002829.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, иисус христос