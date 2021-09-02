https://ria.ru/20210902/khorvatiya-1748317368.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Хорватии осенью

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Хорватии осенью - РИА Новости, 02.09.2021

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Хорватии осенью

Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть в Хорватии в бархатный сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:17

2021-09-02T13:17

2021-09-02T13:17

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть в Хорватии в бархатный сезон, сообщает АТОР.На осень многие отели предлагают скидки — забронировать номер можно на 15 процентов дешевле, чем летом. По словам туроператоров, недельная путевка в сентябре с перелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды обойдется в среднем в 700-900 евро на человека.По данным представительства по туризму Хорватии в РФ, за восемь месяцев 2021 года в европейской стране побывало почти 90 тысяч россиян, которые суммарно провели там более 555 тысяч ночевок. По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился в четыре раза, но на четверть отстает от показателя допандемийного 2019 года.Это балканское государство после локдауна открыло границы для россиян 1 апреля 2021 года, с 10 июня было возобновлено прямое авиасообщение.В условиях закрытия многих пляжных направлений спрос на туры в Хорватию был стабильно высоким, отмечают участники рынка. Россияне имели возможность летать не только в Загреб, но и в курортные Сплит, Пулу и Дубровник.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

дубровник

хорватия

загреб

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