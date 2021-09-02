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Ростуризм рассчитывает на продолжение детского туристического кешбэка
Ростуризм рассчитывает на продолжение детского туристического кешбэка - РИА Новости, 02.09.2021
Ростуризм рассчитывает на продолжение детского туристического кешбэка
Ростуризм рассчитывает на продолжение программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:44
2021-09-02T07:44
2021-09-02T10:33
туризм
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм рассчитывает на продолжение программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные."Если традиционный кешбэк закладывался нами как ежегодная мера, то детский туристический кешбэк мы запускали как одногодичную меру поддержки. Мы бы очень хотели, рассчитываем, что он будет продолжен. Финансирование в нацпроект не заложено. Решения по продлению на следующий год пока нет", - сказала Догузова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
07:44 02.09.2021 (обновлено: 10:33 02.09.2021)
Ростуризм рассчитывает на продолжение детского туристического кешбэка
Ростуризм рассчитывает на продолжение программы детского туристического кешбэка
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм
рассчитывает на продолжение программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова
в кулуарах Восточного экономического форума
.
Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
"Если традиционный кешбэк закладывался нами как ежегодная мера, то детский туристический кешбэк мы запускали как одногодичную меру поддержки. Мы бы очень хотели, рассчитываем, что он будет продолжен. Финансирование в нацпроект не заложено. Решения по продлению на следующий год пока нет", - сказала Догузова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.