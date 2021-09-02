https://ria.ru/20210902/keshbek-1748275228.html

Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка

Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка - РИА Новости, 02.09.2021

Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка

В России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила журналистам глава профильного ведомства... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:39

2021-09-02T06:39

2021-09-02T11:31

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

россия

кешбэк

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. В России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила журналистам глава профильного ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.Руководитель Ростуризма также отметила, что в следующем году программа будет работать только в низком сезоне — новогодние праздники и летний период под ее действие не подпадут."Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется", — пояснила Догузова.Ранее ведомство продлило окно продаж на две недели, до середины сентября, это коснется поездок с 1 октября по 24 декабря.Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/keshbek-1748076607.html

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, кешбэк, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм