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Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка
Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка - РИА Новости, 02.09.2021
Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка
В России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила журналистам глава профильного ведомства... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:39
2021-09-02T06:39
2021-09-02T11:31
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
кешбэк
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. В России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила журналистам глава профильного ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.Руководитель Ростуризма также отметила, что в следующем году программа будет работать только в низком сезоне — новогодние праздники и летний период под ее действие не подпадут."Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется", — пояснила Догузова.Ранее ведомство продлило окно продаж на две недели, до середины сентября, это коснется поездок с 1 октября по 24 декабря.Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, кешбэк, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм
06:39 02.09.2021 (обновлено: 11:31 02.09.2021)
Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка
Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбека на период с января по апрель
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости.
В России хотят запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила журналистам глава профильного ведомства Зарина Догузова
в кулуарах Восточного экономического форума
.
"Он будет распространяться на период после 15 января", — уточнила она.
Руководитель Ростуризма также отметила, что в следующем году программа будет работать только в низком сезоне — новогодние праздники и летний период под ее действие не подпадут.
"Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется", — пояснила Догузова.
Ранее ведомство продлило окно продаж на две недели, до середины сентября, это коснется поездок с 1 октября по 24 декабря.
Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
ВЭФ
проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.