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ФСБ раскрыла документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году
ФСБ раскрыла документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году - РИА Новости, 02.09.2021
ФСБ раскрыла документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году
ФСБ обнародовала архивный документ о том, как сотрудники японской разведки и полиции в августе 1945 года, узнав о вступлении Советского Союза в войну с Японией, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:51
2021-09-02T15:55
ссср
япония
иосиф сталин (джугашвили)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
лаврентий берия
без срока давности
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФСБ обнародовала архивный документ о том, как сотрудники японской разведки и полиции в августе 1945 года, узнав о вступлении Советского Союза в войну с Японией, массово казнили граждан СССР через отрубание головы.Речь идет о письме начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, направленном 16 сентября 1945 года на имя Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел Лаврентию Берии.По сообщению управления СМЕРШ Забайкальского фронта, 29 августа 1945-го на территории специальной тюрьмы особого отдела японской губернской полиции маньчжурского города Хайлара была обнаружена яма с закопанными в ней 43 обезглавленными трупами мужчин, писал Абакумов."Проведенным предварительным расследованием установлено, что 9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника Амано по заранее составленным спискам японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан из числа бывших служащих КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога), оставшихся на жительство в Маньчжурии", — уточнял начальник СМЕРШ.Большинство из этих людей японцы схватили на улице, заковали в кандалы или связали веревкой и доставили во двор управления губернской полиции, где им на глаза наложили повязки. После этого задержанных поместили в специальную тюрьму, где уже содержались 24 арестованных ранее жителя Хайлара, отмечал Абакумов."В тот же день по приказанию подполковника Амано и начальника управления японской губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеяма содержавшиеся в этой тюрьме 43 арестованных были казнены путем отсечения головы", — указывал автор письма.Амано, Кагеяма и еще десять жандармов, принимавших непосредственное участие в убийстве советских граждан, арестованы управлением СМЕРШ Забайкальского фронта, докладывал начальник военной контрразведки."Как показали Амано и Кагеяма, в казни советских граждан также принимали участие начальник особого отдела японской губернской полиции города Хайлар Каваками, начальник особого отдела Хайларской городской полиции Акияма и начальник отдела японской военной миссии Битто, в отношении которых приняты меры к их розыску и аресту", — добавлял Абакумов.Согласно сведениям, опубликованным в ранее изданном сборнике документов "Органы государственной безопасности СССР во Второй мировой войне. Победа над Японией", Исаму Амано был высокопоставленным сотрудником разведки. В 1936-1940 годах работал резидентом в городе Александровске-на-Сахалине (СССР) под прикрытием младшего секретаря консульства. С июля 1944 года возглавлял Хайларскую японскую военную миссию (ЯВМ).Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Руководящим органом была Харбинская ЯВМ, где также одно время служил Амано.Его арестовали 18 августа 1945-го в Хайларе. Трибунал приговорил преступника к смертной казни, которая состоялась 15 февраля 1946 года в Чите.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с гитлеровской Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Стремительное продвижение советских войск определило поражение Японии. Пятнадцатого августа император Хирохито объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945-го правительство подписало акт, ознаменовавший окончание Второй мировой войны.
https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html
https://ria.ru/20210831/voyna-1747916725.html
https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746491216.html
ссср
япония
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60
ссср, япония, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), лаврентий берия, без срока давности
09:51 02.09.2021 (обновлено: 15:55 02.09.2021)
 
ФСБ раскрыла документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году

ФСБ опубликовала документ о казнях японцами советских граждан через отрубание головы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФСБ обнародовала архивный документ о том, как сотрудники японской разведки и полиции в августе 1945 года, узнав о вступлении Советского Союза в войну с Японией, массово казнили граждан СССР через отрубание головы.
Речь идет о письме начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, направленном 16 сентября 1945 года на имя Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел Лаврентию Берии.
По сообщению управления СМЕРШ Забайкальского фронта, 29 августа 1945-го на территории специальной тюрьмы особого отдела японской губернской полиции маньчжурского города Хайлара была обнаружена яма с закопанными в ней 43 обезглавленными трупами мужчин, писал Абакумов.
"Проведенным предварительным расследованием установлено, что 9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника Амано по заранее составленным спискам японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан из числа бывших служащих КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога), оставшихся на жительство в Маньчжурии", — уточнял начальник СМЕРШ.
Большинство из этих людей японцы схватили на улице, заковали в кандалы или связали веревкой и доставили во двор управления губернской полиции, где им на глаза наложили повязки. После этого задержанных поместили в специальную тюрьму, где уже содержались 24 арестованных ранее жителя Хайлара, отмечал Абакумов.
"В тот же день по приказанию подполковника Амано и начальника управления японской губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеяма содержавшиеся в этой тюрьме 43 арестованных были казнены путем отсечения головы", — указывал автор письма.
Амано, Кагеяма и еще десять жандармов, принимавших непосредственное участие в убийстве советских граждан, арестованы управлением СМЕРШ Забайкальского фронта, докладывал начальник военной контрразведки.
"Как показали Амано и Кагеяма, в казни советских граждан также принимали участие начальник особого отдела японской губернской полиции города Хайлар Каваками, начальник особого отдела Хайларской городской полиции Акияма и начальник отдела японской военной миссии Битто, в отношении которых приняты меры к их розыску и аресту", — добавлял Абакумов.
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Согласно сведениям, опубликованным в ранее изданном сборнике документов "Органы государственной безопасности СССР во Второй мировой войне. Победа над Японией", Исаму Амано был высокопоставленным сотрудником разведки. В 1936-1940 годах работал резидентом в городе Александровске-на-Сахалине (СССР) под прикрытием младшего секретаря консульства. С июля 1944 года возглавлял Хайларскую японскую военную миссию (ЯВМ).
Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Руководящим органом была Харбинская ЯВМ, где также одно время служил Амано.
Его арестовали 18 августа 1945-го в Хайларе. Трибунал приговорил преступника к смертной казни, которая состоялась 15 февраля 1946 года в Чите.
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Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с гитлеровской Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Стремительное продвижение советских войск определило поражение Японии. Пятнадцатого августа император Хирохито объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945-го правительство подписало акт, ознаменовавший окончание Второй мировой войны.
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СССРЯпонияИосиф Сталин (Джугашвили)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вторая мировая война (1939-1945)Лаврентий БерияБез срока давности
 
 
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