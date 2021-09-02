https://ria.ru/20210902/kanada-1748290283.html

В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса

В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021

В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса

Тысячи противников вакцинации от коронавируса вышли на улицы Ванкувера и других канадских городов в среду, сообщает местный телеканал CBC. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:52

2021-09-02T08:52

2021-09-02T08:52

распространение коронавируса

в мире

ванкувер

канада

виктория (австралия)

здоровье - общество

британская колумбия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тысячи противников вакцинации от коронавируса вышли на улицы Ванкувера и других канадских городов в среду, сообщает местный телеканал CBC.По его данным, толпы, призывающие "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах. При этом, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.Самый крупный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.Телеканал также сообщает, что во время протеста поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.Ранее сообщалось, что Канада обяжет федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.

https://ria.ru/20210729/antiprivivochniki-1743466689.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/koronavirus-1740868291.html

ванкувер

канада

виктория (австралия)

британская колумбия

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в мире, ванкувер, канада, виктория (австралия), здоровье - общество, британская колумбия, коронавирус covid-19