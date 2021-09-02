https://ria.ru/20210902/kanada-1748290283.html
В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса
В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021
В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса
Тысячи противников вакцинации от коронавируса вышли на улицы Ванкувера и других канадских городов в среду, сообщает местный телеканал CBC. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:52
2021-09-02T08:52
2021-09-02T08:52
распространение коронавируса
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канада
виктория (австралия)
здоровье - общество
британская колумбия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тысячи противников вакцинации от коронавируса вышли на улицы Ванкувера и других канадских городов в среду, сообщает местный телеканал CBC.По его данным, толпы, призывающие "отвергнуть тиранию обязательной вакцинации", собрались у больниц в Ванкувере, Виктории, Камлупсе и других городах. При этом, отмечает CBC, вакцинация в стране не является обязательной для всех групп населения.Самый крупный протест прошел в Ванкувере, где, по оценкам полиции, пять тысяч человек перекрыли дорогу.Телеканал также сообщает, что во время протеста поступило сообщение о случае физического насилия в отношении сотрудника здравоохранения. Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, где произошли протесты, осудил проявления агрессии со стороны демонстрантов.Ранее сообщалось, что Канада обяжет федеральных госслужащих, пассажиров самолетов, поездов и круизных судов привиться от коронавируса. По последним данным минздрава, полную вакцинацию прошли более 65% населения.
https://ria.ru/20210729/antiprivivochniki-1743466689.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/koronavirus-1740868291.html
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в мире, ванкувер, канада, виктория (австралия), здоровье - общество, британская колумбия, коронавирус covid-19
В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса
CBC: тысячи противников вакцинации против коронавируса вышли на улицы городов Канады