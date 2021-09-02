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Наука
https://ria.ru/20210902/kamera-1748372178.html
Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей
Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей - РИА Новости, 02.09.2021
Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей
Компания Samsung анонсировала выход нового поколения фотосенсоров для смартфонов. Флагманская модель ISOCELL HP1 получила рекордное разрешение 200 Мп. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:58
2021-09-02T14:58
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания Samsung анонсировала выход нового поколения фотосенсоров для смартфонов. Флагманская модель ISOCELL HP1 получила рекордное разрешение 200 Мп.Сенсор с помощью технологии объединения пикселей может выводить в трех разрешениях — 12,5, 50 и 200 Мп. Максимальные значения рекомендуются при хорошем освещении. Наконец, ISOCELL HP1 способен записывать видео разрешения 8K при 30 кадрах в секунду.Модель ISOCELL GN5 — это 50-мегапиксельный сенсор с новой технологией всенаправленной автофокусировки. Пиксели датчика объединяют вертикальное и горизонтальное отслеживание по всей ширине кадра, обеспечивая точную и мгновенную фокусировку.В Samsung заявили, что уже начали отгрузку новых фотосенсоров производителям смартфонов. Модели с ними появятся на рынке к концу 2021 года.
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технологии, samsung
14:58 02.09.2021
 

Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей

© SamsungSamsung ISOCELL HP1
Samsung ISOCELL HP1
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания Samsung анонсировала выход нового поколения фотосенсоров для смартфонов. Флагманская модель ISOCELL HP1 получила рекордное разрешение 200 Мп.
Сенсор с помощью технологии объединения пикселей может выводить в трех разрешениях — 12,5, 50 и 200 Мп. Максимальные значения рекомендуются при хорошем освещении. Наконец, ISOCELL HP1 способен записывать видео разрешения 8K при 30 кадрах в секунду.
Модель ISOCELL GN5 — это 50-мегапиксельный сенсор с новой технологией всенаправленной автофокусировки. Пиксели датчика объединяют вертикальное и горизонтальное отслеживание по всей ширине кадра, обеспечивая точную и мгновенную фокусировку.
В Samsung заявили, что уже начали отгрузку новых фотосенсоров производителям смартфонов. Модели с ними появятся на рынке к концу 2021 года.
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