https://ria.ru/20210902/kamera-1748372178.html

Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей

Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей - РИА Новости, 02.09.2021

Показана камера для смартфона с разрешением 200 мегапикселей

Компания Samsung анонсировала выход нового поколения фотосенсоров для смартфонов. Флагманская модель ISOCELL HP1 получила рекордное разрешение 200 Мп. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:58

2021-09-02T14:58

2021-09-02T14:58

наука

технологии

samsung

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания Samsung анонсировала выход нового поколения фотосенсоров для смартфонов. Флагманская модель ISOCELL HP1 получила рекордное разрешение 200 Мп.Сенсор с помощью технологии объединения пикселей может выводить в трех разрешениях — 12,5, 50 и 200 Мп. Максимальные значения рекомендуются при хорошем освещении. Наконец, ISOCELL HP1 способен записывать видео разрешения 8K при 30 кадрах в секунду.Модель ISOCELL GN5 — это 50-мегапиксельный сенсор с новой технологией всенаправленной автофокусировки. Пиксели датчика объединяют вертикальное и горизонтальное отслеживание по всей ширине кадра, обеспечивая точную и мгновенную фокусировку.В Samsung заявили, что уже начали отгрузку новых фотосенсоров производителям смартфонов. Модели с ними появятся на рынке к концу 2021 года.

https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, samsung