https://ria.ru/20210902/kamchatka-1748332224.html

На Камчатке выступили против роста турпотока в Долину гейзеров

На Камчатке выступили против роста турпотока в Долину гейзеров - РИА Новости, 02.09.2021

На Камчатке выступили против роста турпотока в Долину гейзеров

Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок в интервью РИА Новости заявил, что он против десятикратного роста турпотока в Долину гейзеров на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:00

2021-09-02T15:00

2021-09-02T15:00

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок в интервью РИА Новости заявил, что он против десятикратного роста турпотока в Долину гейзеров на Камчатке.По его мнению, это может помешать "погружению" путешественников в местную природу. "Когда мы развиваем туризм, мы делаем так, чтобы люди полюбили это место. Когда мы будем увеличивать поток, это значит, что надо уменьшать время экскурсий", – подчеркнул он."Уже сейчас Долину гейзеров посещают порядка шести-семи тысяч туристов, а речь идет о повышении в десять раз, и с этим я категорически не согласен", – заявил Шпиленок РИА Новости.Он отметил, что шесть-семь тысяч гостей – это не предел туристической нагрузки, но ее надо мониторить на местах."Нужно пускать как можно больше желающих, но мы не можем сказать, какое количество. Как только мы за счет анкетирования понимаем, что падает качество туристической услуги, пропадает погружение. Они могут потерять это ощущение первозданной природы", – добавил собеседник.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом".По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и возможности роста, осмотрев Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский.

https://ria.ru/20210712/geyzer-1740946388.html

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камчатский край, владимир путин, михаил мишустин, кроноцкий заповедник, новости - туризм, туристы, туризм, дмитрий чернышенко