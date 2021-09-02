https://ria.ru/20210902/kadry-1748373175.html

СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов

СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов - РИА Новости, 02.09.2021

СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов

Китайским девелоперам грозит кадровый голод в связи с массовым исходом специалистов, пишет издание "Цайцзин". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:44

2021-09-02T15:44

2021-09-02T15:44

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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайским девелоперам грозит кадровый голод в связи с массовым исходом специалистов, пишет издание "Цайцзин".По статистике, в минувшем году число сотрудников известного девелопера Vanke упало на 20%, у Taihe Group – на 31,5%, у Hejing Pacific – на 47%.Массовый исход связан не только с ожиданиями стагнации на рынке недвижимости, но и более долгосрочными явлениями. Менеджеры понимают, что "золотой век" бурного развития сектора недвижимости в КНР закончился, и начинают искать более стабильную работу, пускай и с более низкой зарплатой. Признаки надвигающегося кризиса налицо: в 2020 году менеджерам девелоперских компаний впервые не подняли, а сократили зарплату. Падение в среднем составило 5%."Сейчас средняя ежегодная зарплата для менеджера среднего звена в девелоперском секторе составляет 600 – 800 тысяч юаней в год. Однако многие из-за неуверенности в будущем уходят в государственные компании на посты с зарплатой в два раза ниже. В среднем они теряют по зарплате 200-300 тысяч юаней в год – но зато обретают гарантии стабильности", - рассказал "Цайцзин" представитель одного из операторов недвижимости.Напомним, что государство затягивает гайки в секторе недвижимости после кризиса 2013-2015 гг., обвалившего рынок жилья. Пекин взял на вооружение лозунг "квартиры - для жизни, а не для спекуляций", введя целый ряд ограничений на рынке. Присутствие государства в этом секторе продолжает расширяться. Так, принятым накануне решением власти фактически подмяли под себя строительство "доходных домов", за которыми многие видят будущее рынка недвижимости в КНР.

https://ria.ru/20210901/proizvodstvo-1748129133.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, китай