https://ria.ru/20210902/kadry-1748373175.html
СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов
СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ: китайским девелоперам грозит кадровый голод из-за исхода специалистов
Китайским девелоперам грозит кадровый голод в связи с массовым исходом специалистов, пишет издание "Цайцзин". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:44
2021-09-02T15:44
2021-09-02T15:44
россия-китай: главное
работа
китай
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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайским девелоперам грозит кадровый голод в связи с массовым исходом специалистов, пишет издание "Цайцзин".По статистике, в минувшем году число сотрудников известного девелопера Vanke упало на 20%, у Taihe Group – на 31,5%, у Hejing Pacific – на 47%.Массовый исход связан не только с ожиданиями стагнации на рынке недвижимости, но и более долгосрочными явлениями. Менеджеры понимают, что "золотой век" бурного развития сектора недвижимости в КНР закончился, и начинают искать более стабильную работу, пускай и с более низкой зарплатой. Признаки надвигающегося кризиса налицо: в 2020 году менеджерам девелоперских компаний впервые не подняли, а сократили зарплату. Падение в среднем составило 5%."Сейчас средняя ежегодная зарплата для менеджера среднего звена в девелоперском секторе составляет 600 – 800 тысяч юаней в год. Однако многие из-за неуверенности в будущем уходят в государственные компании на посты с зарплатой в два раза ниже. В среднем они теряют по зарплате 200-300 тысяч юаней в год – но зато обретают гарантии стабильности", - рассказал "Цайцзин" представитель одного из операторов недвижимости.Напомним, что государство затягивает гайки в секторе недвижимости после кризиса 2013-2015 гг., обвалившего рынок жилья. Пекин взял на вооружение лозунг "квартиры - для жизни, а не для спекуляций", введя целый ряд ограничений на рынке. Присутствие государства в этом секторе продолжает расширяться. Так, принятым накануне решением власти фактически подмяли под себя строительство "доходных домов", за которыми многие видят будущее рынка недвижимости в КНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работа, китай
МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайским девелоперам грозит кадровый голод в связи с массовым исходом специалистов, пишет издание "Цайцзин".
По статистике, в минувшем году число сотрудников известного девелопера Vanke упало на 20%, у Taihe Group – на 31,5%, у Hejing Pacific – на 47%.
Массовый исход связан не только с ожиданиями стагнации на рынке недвижимости, но и более долгосрочными явлениями. Менеджеры понимают, что "золотой век" бурного развития сектора недвижимости в КНР закончился, и начинают искать более стабильную работу, пускай и с более низкой зарплатой. Признаки надвигающегося кризиса налицо: в 2020 году менеджерам девелоперских компаний впервые не подняли, а сократили зарплату. Падение в среднем составило 5%.
"Сейчас средняя ежегодная зарплата для менеджера среднего звена в девелоперском секторе составляет 600 – 800 тысяч юаней в год. Однако многие из-за неуверенности в будущем уходят в государственные компании на посты с зарплатой в два раза ниже. В среднем они теряют по зарплате 200-300 тысяч юаней в год – но зато обретают гарантии стабильности", - рассказал "Цайцзин" представитель одного из операторов недвижимости.
Напомним, что государство затягивает гайки в секторе недвижимости после кризиса 2013-2015 гг., обвалившего рынок жилья. Пекин
взял на вооружение лозунг "квартиры - для жизни, а не для спекуляций", введя целый ряд ограничений на рынке. Присутствие государства в этом секторе продолжает расширяться. Так, принятым накануне решением власти фактически подмяли под себя строительство "доходных домов", за которыми многие видят будущее рынка недвижимости в КНР.