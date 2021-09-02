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В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой
В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой - РИА Новости, 02.09.2021
В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой
Израильские военные вынуждены были открыть стрельбу по протестующим на границе сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:47
2021-09-02T23:51
в мире
граница
израиль
сектор газа
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Израильские военные вынуждены были открыть стрельбу по протестующим на границе сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее палестинское радио "Аль-Акса" сообщило, что 26-летний палестинец был убит вечером в результате столкновений с израильскими военными на восточной границе сектора Газа."Более тысячи демонстрантов собрались у забора безопасности в секторе Газа. Участники беспорядков бросают взрывные устройства и сжигают шины. Военнослужащие ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля - ред.), дислоцированные в этом районе, используют средства разгона беспорядков, в том числе при необходимости - стрельбу боевыми патронами 22-го калибра", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.Ночные протесты и столкновения с израильскими военнослужащими, продолжающиеся на востоке сектора Газа с конца августа, уже унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действия.
https://ria.ru/20210824/ataka-1746957624.html
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в мире, граница, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
23:47 02.09.2021 (обновлено: 23:51 02.09.2021)
 
В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой

Пресс-служба армии Израиля объяснила причину стрельбы военных на границе с сектором Газа

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Израильские военные вынуждены были открыть стрельбу по протестующим на границе сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.
Ранее палестинское радио "Аль-Акса" сообщило, что 26-летний палестинец был убит вечером в результате столкновений с израильскими военными на восточной границе сектора Газа.
"Более тысячи демонстрантов собрались у забора безопасности в секторе Газа. Участники беспорядков бросают взрывные устройства и сжигают шины. Военнослужащие ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля - ред.), дислоцированные в этом районе, используют средства разгона беспорядков, в том числе при необходимости - стрельбу боевыми патронами 22-го калибра", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.
Ночные протесты и столкновения с израильскими военнослужащими, продолжающиеся на востоке сектора Газа с конца августа, уже унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действия.
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В миреГраницаИзраильСектор ГазаАрмия обороны Израиля
 
 
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