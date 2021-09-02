https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html

В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой

В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой - РИА Новости, 02.09.2021

В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой

Израильские военные вынуждены были открыть стрельбу по протестующим на границе сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T23:47

2021-09-02T23:47

2021-09-02T23:51

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израиль

сектор газа

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Израильские военные вынуждены были открыть стрельбу по протестующим на границе сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее палестинское радио "Аль-Акса" сообщило, что 26-летний палестинец был убит вечером в результате столкновений с израильскими военными на восточной границе сектора Газа."Более тысячи демонстрантов собрались у забора безопасности в секторе Газа. Участники беспорядков бросают взрывные устройства и сжигают шины. Военнослужащие ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля - ред.), дислоцированные в этом районе, используют средства разгона беспорядков, в том числе при необходимости - стрельбу боевыми патронами 22-го калибра", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.Ночные протесты и столкновения с израильскими военнослужащими, продолжающиеся на востоке сектора Газа с конца августа, уже унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действия.

https://ria.ru/20210824/ataka-1746957624.html

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в мире, граница, израиль, сектор газа, армия обороны израиля