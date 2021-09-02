https://ria.ru/20210902/izrail-1748421544.html

Врачи объяснили парадоксальный всплеск заболеваемости COVID-19 в Израиле

Врачи объяснили парадоксальный всплеск заболеваемости COVID-19 в Израиле - РИА Новости, 02.09.2021

Врачи объяснили парадоксальный всплеск заболеваемости COVID-19 в Израиле

Темпы заражения коронавирусом в Израиле, где привилось большинство жителей, растут из-за распространения "дельта"-штамма и снижения эффективности существующих... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:22

2021-09-02T19:22

2021-09-02T20:17

распространение коронавируса

израиль

здоровье - общество

коронавирус covid-19

алексей аграновский

владимир болибок

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Темпы заражения коронавирусом в Израиле, где привилось большинство жителей, растут из-за распространения "дельта"-штамма и снижения эффективности существующих вакцин, заявили опрошенные "Лентой.ру" врачи.Ранее власти Израиля решили вернуть ограничения из-за роста темпов распространения коронавируса. В последние недели страна обновила антирекорд по числу инфицированных, так, накануне зафиксировали свыше 16 тысяч новых случаев заражения.Как объяснил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, причиной роста заболеваемости, несмотря на иммунизацию подавляющего большинства населения, стал "дельта"-штамм коронавируса — более контагиозный и с более тяжелыми симптомами."Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости", — пояснил ученый.При этом Аграновский подчеркнул, что нельзя говорить о бесполезности вакцины, так как привитые пациенты переносят COVID-19 легче, ниже также доля летальных исходов."Скачок заболеваемости оценивают по числу положительных тестов, но вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий", — добавил он.По мнению ученого, пока не требуется видоизменять самые эффективные препараты, включая "Спутник V".Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, выразил мнение, что на рост заболеваемости в Израиле повлияла не только заразность "дельты", но и снижение эффективности существующих вакцин."Наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин. У векторных меньше", — объяснил врач.Он обратил внимание на ситуацию в Сан-Марино, где большинство населения привилось российским "Спутником V", однако наступила третья волна эпидемии."Третья волна у них идет с конца июня, а смертность — ноль. Вообще никто не умер", — рассказал Болибок.Он подчеркнул, что практически всеобщая вакцинация позволила избежать смертей в третью волну.Ученый добавил, что разработчики "Спутника V" и "КовиВака" готовят новые вакцины, но пока нельзя сказать, когда их зарегистрируют."Не знаю, введут ли вакцину для детей по ускоренному протоколу. Если введут, то она будет готова где-то через год", — добавил он.Болибок также обратил внимание на то, что в Израиле привилось меньше двух третей населения и вирус распространяется среди тех, кто не прошел иммунизацию."Это и ортодоксальные иудеи, антиваксеры, арабы, ну и дети", — уточнил он.Врач отметил, что в стране незначительно выросла смертность."Они планировали вакцинацию таким образом, чтобы защитить самые уязвимые контингенты, это люди старшего возраста, медработники, сотрудники общественных мест, диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Этот подход дал свои плоды", — подытожил он.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210902/mir-1748314147.html

https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748336940.html

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748399577.html

израиль

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израиль, здоровье - общество, коронавирус covid-19, алексей аграновский , владимир болибок