https://ria.ru/20210902/ivanov-1748294907.html
Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары
Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары - РИА Новости, 02.09.2021
Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары
Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме процитировал Ильфа и Петрова, говоря о том, что ситуация с природными... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:23
2021-09-02T09:23
2021-09-02T10:44
владивосток
сергей иванов (политик)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме процитировал Ильфа и Петрова, говоря о том, что ситуация с природными пожарами повторяется из года в год."О пожаре в Вороньей слободке (из романа "Золотой теленок" Ильфа и Петрова - ред.) все знали за сутки до его начала. Вот у нас с пожарами точно так же", - сказал Иванов, отметив, что пытаться "свалить" рост числа пожаров на сухие грозы не стоит.По мнению Иванова, стране предстоит увеличить штат егерей, увеличить им зарплаты, закупить современное оборудование для мониторинга и тушения в удалённых местах.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html
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владивосток, сергей иванов (политик), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:23 02.09.2021 (обновлено: 10:44 02.09.2021)
Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары
Представитель президента Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары